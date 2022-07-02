Депутат о «Календаре «Памяти»: это делаем и для тех, кто сложил свои жизни, и для себя

Николай Поляков, глава администрации Центрального района: Задача наша, наших детей и наших внуков состоит в том, чтобы эту память сохранить и передать ее последующим поколениям. Как говорится, пока мы помним, мы живем.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это делаем и для тех, кто сложил свои жизни, и в первую очередь для себя. Потому что человек, который чувствует к себе уважение, уважение к своим родным, к своим близким, должен делать поступки, которые будут свидетельствовать об этом. И сегодня я очень рада, что молодежь, и очень много ее, она ответственная и она понимает, что надо ценить то, что сделано нашими предками.