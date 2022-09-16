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«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?

16 сентября 2022 15:18
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Новости Беларуси. «Одна земля – один народ». Торжественное собрание и концерт мастеров искусств ко Дню народного единства прошел в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?-1

Мероприятие собрало представителей самых разных профессий, возрастов, национальностей – более 300 зрителей. Слова поздравления для минчан прозвучали и от председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На сцене выступили известные белорусские исполнители и коллективы.  

«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?-4

Виктория Мочалина, артистка Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:  
Мы должны быть всегда вместе, мы должны объединяться. Мы должны переносить тот опыт, который дают нам поколения. Учить молодежь, относиться с любовью к своей стране.  

«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
День народного единства – это нужный всем праздник, потому что он включает в себя нашу историю, наши великие победы, наше стремление сделать Беларусь прекрасной.  

«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?-10

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:  
Беларусь – это страна, в которой мирно существуют много национальностей, народов. Исторически мы жили все вместе в мире и согласии. Так оно должно продолжаться и всегда.  

«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?-13

День народного единства отпразднуют уже 17 сентября. В столице подготовлена насыщенная программа: масштабный велопробег, концерты и встречи с известными людьми.  

# День народного единства # общество # Владимир Кухарев # Виктория Мочалина # Андрей Бугров # Николай Поляков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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