«Одна земля – один народ». Как прошёл концерт мастеров в столице и что готовит минчанам День народного единства?

Новости Беларуси. «Одна земля – один народ». Торжественное собрание и концерт мастеров искусств ко Дню народного единства прошел в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Одна земля – один народ». Торжественное собрание и концерт мастеров искусств ко Дню народного единства прошел в Минском городском дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятие собрало представителей самых разных профессий, возрастов, национальностей – более 300 зрителей. Слова поздравления для минчан прозвучали и от председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. На сцене выступили известные белорусские исполнители и коллективы.
Виктория Мочалина, артистка Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича:
Мы должны быть всегда вместе, мы должны объединяться. Мы должны переносить тот опыт, который дают нам поколения. Учить молодежь, относиться с любовью к своей стране.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
День народного единства – это нужный всем праздник, потому что он включает в себя нашу историю, наши великие победы, наше стремление сделать Беларусь прекрасной.
Николай Поляков, глава администрации Центрального района:
Беларусь – это страна, в которой мирно существуют много национальностей, народов. Исторически мы жили все вместе в мире и согласии. Так оно должно продолжаться и всегда.
День народного единства отпразднуют уже 17 сентября. В столице подготовлена насыщенная программа: масштабный велопробег, концерты и встречи с известными людьми.