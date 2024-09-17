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«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил

17 сентября 2024 17:32
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Вспоминали прошлое в Партизанском районе. Здесь состоялся форум патриотических сил «Когда мы едины, мы непобедимы!», приуроченный ко Дню народного единства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил-2

Он объединил более полутысячи минчан. Представители общественных организаций и политических партий, работающая и студенческая молодежь – все вместе говорили о достижениях, общих целях, важности сплоченности, солидарности.

«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил-4

Мария Валовень, лидер молодежного крыла Партизанской районной организации ОО «БСЖ»:
Сегодня мы продолжаем строить сильную, независимую, процветающую Беларусь, равняясь на настоящих героев, которые стали для нас примером для подражания. Мы не просто поколение стремительно развивающихся цифровых технологий, мы поколение, воплотившее в себе все то, что завещала нам история Беларуси. Мы обещаем это сохранить, внеся свой женский вклад и так же воспитать наших детей.

«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил-6

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:
Историки говорят, что Минск был сожжен 28 раз. Страдала вся наша страна. Все время наши предки отстраивали, а это было возможно только потому, что мы были едины.

# Белоруский союз женщин # День народного единства # Молодежь Беларуси # Николай Поляков

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