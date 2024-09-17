«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил

Вспоминали прошлое в Партизанском районе. Здесь состоялся форум патриотических сил «Когда мы едины, мы непобедимы!», приуроченный ко Дню народного единства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он объединил более полутысячи минчан. Представители общественных организаций и политических партий, работающая и студенческая молодежь – все вместе говорили о достижениях, общих целях, важности сплоченности, солидарности.

Мария Валовень, лидер молодежного крыла Партизанской районной организации ОО «БСЖ»:

Сегодня мы продолжаем строить сильную, независимую, процветающую Беларусь, равняясь на настоящих героев, которые стали для нас примером для подражания. Мы не просто поколение стремительно развивающихся цифровых технологий, мы поколение, воплотившее в себе все то, что завещала нам история Беларуси. Мы обещаем это сохранить, внеся свой женский вклад и так же воспитать наших детей.