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«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске

23 октября 2021 13:28
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Новости Беларуси. Очередная суббота, и Минск все краше. В столице продолжается уже традиционная акция субботников. Как говорят озеленители, этот октябрь благоприятный для высадки растений. 23 октября облагораживают пустыри вдоль кольцевой. Особое внимание – скверу «Старостинская Слобода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Немиги сегодня дело за малым – посадить барбарис и сливовые деревья.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-1

По Центральному району в эти выходные откликнулись порядка 2 000 человек. Они сгребают листву, занимаются озеленением. Активное участие принимают и работники предприятий. Для кого-то это не первый опыт по высадке деревьев. Многие с детства знакомы с работой на земле.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-4

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:
Судьба связала с городом Минском, родители привили эту любовь к земле. Ну а потом, конечно, сказалась работа и на коммунальном предприятии. Слово «Беларусь» высаживаем красиво цветущим кустарником. Это очень символично, потому что Беларусь считается цветущей страной. Место выбрано очень символичное. Здесь находится гостиница «Беларусь», здесь туи посажены в форме Беларуси, где очерчена в виде лабиринтов каждая область по отдельности. Поэтому гостей и жителей Центрального района города Минска приглашаю посмотреть, погулять, обратить внимание на это красивейшее место.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-7

Владимир Хмаров, директор УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска»:
Цель номер один навести порядок в городе, привлечь население, показать, насколько этот труд нелегок. И в то же время чтобы люди понимали, когда будут хотеть выбросить бумажку, бутылочку какую-то, еще что-то, насколько это тяжело навести порядок.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-10

Продолжают работу и в районе Минской кольцевой. За эту субботу вдоль дороги высадят более 200 деревьев и 2 000 кустарников. Это рябина обыкновенная, а также серебристая ива. Многие по традиции пришли с семьями, а также с друзьями.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-13

Галина Степуренко, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Мингорисполкома:
Я пришла с замечательными женщинами, самыми красивыми, самыми инициативными, которые сегодня будут высаживать даже женские деревья рябину. Будет посажено здесь, возле кольцевой, 50 деревьев. И каждый, кто будет проезжать, будет любоваться сначала цветением этих рябин, потом ягодами. И каждый почувствует свою причастность к великому делу, к единству нашего белорусского народа.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-16

Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:
Любое место, которое озеленено, оно значимое, потому что зеленые растения это легкие нашей столицы. Такая загазованность. Каждое посаженное дерево, каждый посаженный кустарник очищает наш воздух. Сегодня здесь мы садим иву серебристую и рябину обыкновенную.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-19

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Мы с полдевятого начали работать, чуть-чуть попали под дождик, но потом, слава богу, дождик прекратился и работать стало веселее. За всем государственным предприятием «Минсктранс» для уборки в городе закреплено больше 80 гектаров. Сегодня администрация «Минсктранса» участвует в посадке деревьев вдоль кольцевой по улице Слободской. Сегодня мы высадим 68 деревьев.  

«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске-22

Напомним, акция по высадке деревьев и кустарников в городе проходит в рамках республиканского месячника. Принять участие и украсить свой двор может каждый. Для этого необходимо обратиться в администрацию своего района.  

# Субботники в Беларуси # общество # Николай Поляков # Владимир Хмаров # Галина Степуренко # Александр Ермолович # Олег Дзюбенко # Фотофакт

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