«Дождик прекратился и работать стало веселее». Поговорили с участниками субботника в Минске

Новости Беларуси. Очередная суббота, и Минск все краше. В столице продолжается уже традиционная акция субботников. Как говорят озеленители, этот октябрь благоприятный для высадки растений. 23 октября облагораживают пустыри вдоль кольцевой. Особое внимание – скверу «Старостинская Слобода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Немиги сегодня дело за малым – посадить барбарис и сливовые деревья.

По Центральному району в эти выходные откликнулись порядка 2 000 человек. Они сгребают листву, занимаются озеленением. Активное участие принимают и работники предприятий. Для кого-то это не первый опыт по высадке деревьев. Многие с детства знакомы с работой на земле.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:

Судьба связала с городом Минском, родители привили эту любовь к земле. Ну а потом, конечно, сказалась работа и на коммунальном предприятии. Слово «Беларусь» высаживаем красиво цветущим кустарником. Это очень символично, потому что Беларусь считается цветущей страной. Место выбрано очень символичное. Здесь находится гостиница «Беларусь», здесь туи посажены в форме Беларуси, где очерчена в виде лабиринтов каждая область по отдельности. Поэтому гостей и жителей Центрального района города Минска приглашаю посмотреть, погулять, обратить внимание на это красивейшее место.

Владимир Хмаров, директор УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска»:

Цель номер один – навести порядок в городе, привлечь население, показать, насколько этот труд нелегок. И в то же время чтобы люди понимали, когда будут хотеть выбросить бумажку, бутылочку какую-то, еще что-то, насколько это тяжело – навести порядок.

Продолжают работу и в районе Минской кольцевой. За эту субботу вдоль дороги высадят более 200 деревьев и 2 000 кустарников. Это рябина обыкновенная, а также серебристая ива. Многие по традиции пришли с семьями, а также с друзьями.

Галина Степуренко, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Мингорисполкома:

Я пришла с замечательными женщинами, самыми красивыми, самыми инициативными, которые сегодня будут высаживать даже женские деревья – рябину. Будет посажено здесь, возле кольцевой, 50 деревьев. И каждый, кто будет проезжать, будет любоваться сначала цветением этих рябин, потом ягодами. И каждый почувствует свою причастность к великому делу, к единству нашего белорусского народа.

Александр Ермолович, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:

Любое место, которое озеленено, оно значимое, потому что зеленые растения – это легкие нашей столицы. Такая загазованность. Каждое посаженное дерево, каждый посаженный кустарник очищает наш воздух. Сегодня здесь мы садим иву серебристую и рябину обыкновенную.

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:

Мы с полдевятого начали работать, чуть-чуть попали под дождик, но потом, слава богу, дождик прекратился и работать стало веселее. За всем государственным предприятием «Минсктранс» для уборки в городе закреплено больше 80 гектаров. Сегодня администрация «Минсктранса» участвует в посадке деревьев вдоль кольцевой по улице Слободской. Сегодня мы высадим 68 деревьев.