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«Прошло 102 диалоговые площадки». Насколько активно в районах Минска обсуждают новую Конституцию?

24 января 2022 18:03
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Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Как в Центральном районе Минска – это экономическое, финансовое сердце, здесь находятся офисы крупнейших компаний – само понятие диалоговых площадок нашло отклик у людей? Насколько они пришли, приносили идеи?  

«Прошло 102 диалоговые площадки». Насколько активно в районах Минска обсуждают новую Конституцию?-1

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:  
По состоянию на сегодня, в Центральном районе прошло 102 диалоговые площадки, поучаствовали немножко более 7 000 человек. Люди проявляют очень большую активность, предложения вносят, просто заинтересованы, поэтому можно сказать, что люди понимают, какой процесс происходит в Республике Беларусь. Они хотят, как и я (я тоже родитель), для своего ребенка хорошее будущее, поэтому я как родитель подойду со всей мерой ответственности к данному мероприятию.  

Кирилл Казаков:  
Настроение, чтобы прийти на референдум, положительное? Прийти, проголосовать, чтобы изменить что-то.  

Николай Поляков:  
Конечно, так и любой закон. Закон, указ, постановление более часто меняются. Они уже дошли до определенного уровня, когда необходимо нам уже Конституцию подтянуть на этот уровень, чтобы дать дальнейшее развитие нашей стране. А это подтолкнет к дальнейшему развитию законодательства и инициативе людей.  

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Николай Поляков # Фотофакт

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