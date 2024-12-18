Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

На площадке у Дворца Культуры Минского тракторного завода организовали соревнования по колке дров. Воспользовавшись топором отечественного производства, свои силы мог попробовать любой желающий. А внутри здания развернулись дегустации сырной, молочной и кондитерской продукции. Вся она произведена в Партизанском районе. И конечно же концертная программа. На сцене выступили работники флагманов тракторостроения и других предприятий. Они удивляли зрителей танцами, песнями и стихами.

Елизавета Карваза, учащаяся гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе: На самом деле это мероприятие очень масштабное, впечатляющее. Мы побывали на разных локациях, выставках.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:

Наши традиции должны сохранятся и передаваться последующим поколениям. Поэтому и колоть дрова тоже надо уметь. После того, как прошло соревнование среди журналистов с главой государства, и учитывая то, что тракторный завод, который выпускает белорусский топор, находится у нас в районе, то, конечно же, это нашим брендом должно стать. Поэтому и организовали.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Партизанскому району есть чем гордиться. Есть целый ряд достижений, которые вкладывает партизанский район в социально-экономическое, культурное развитие Минска.