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Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

18 декабря 2024 18:12
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Мастер-классы, дегустации и красочные выступления. Партизанский район принял эстафету фестиваля «Минск единый», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-2

На площадке у Дворца Культуры Минского тракторного завода организовали соревнования по колке дров. Воспользовавшись топором отечественного производства, свои силы мог попробовать любой желающий. А внутри здания развернулись дегустации сырной, молочной и кондитерской продукции. Вся она произведена в Партизанском районе. И конечно же концертная программа. На сцене выступили работники флагманов тракторостроения и других предприятий. Они удивляли зрителей танцами, песнями и стихами.

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-4

Елизавета Карваза, учащаяся гимназии № 5 имени героев встречи на Эльбе:
На самом деле это мероприятие очень масштабное, впечатляющее. Мы побывали на разных локациях, выставках.

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-6

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:
Наши традиции должны сохранятся и передаваться последующим поколениям. Поэтому и колоть дрова тоже надо уметь. После того, как прошло соревнование среди журналистов с главой государства, и учитывая то, что тракторный завод, который выпускает белорусский топор, находится у нас в районе, то, конечно же, это нашим брендом должно стать. Поэтому и организовали.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Партизанскому району есть чем гордиться. Есть целый ряд достижений, которые вкладывает партизанский район в социально-экономическое, культурное развитие Минска.

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»-8

Лучшие творческие номера от каждого района Минска представят на городском финале. Он пройдет в рамках «Марафона единства» 20 января 2025 года на одной из крупных площадок.

# Фестиваль # Николай Поляков # Андрей Стригельский

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