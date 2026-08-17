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В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая

17 августа 2026 17:26
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От Великого шелкового пути до нарочанских берегов. Хлебом-солью и народными песнями в Беларуси встретили большую молодежную делегацию из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Школьники прибыли в нашу страну для участия в международной смене «Беларусь-Китай: навстречу друг другу». Местом для укрепления интернациональной дружбы и народной дипломатии традиционно стал детский центр «Зубренок». 

Программа каникул у ребят расписана буквально по минутам. Гостей ждет глубокое погружение в белорусскую культуру и историю, спортивные батлы, оздоровительные процедуры и, конечно, презентация лучших китайских традиций. 

Но главное на этой смене – простое человеческое общение и новые знакомства с белорусскими сверстниками.

Все подробности смотрите в видео.

# НДЦ «Зубренок» # Детский лагерь «Зубренок» # Беларусь-Китай

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