В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая

От Великого шелкового пути до нарочанских берегов. Хлебом-солью и народными песнями в Беларуси встретили большую молодежную делегацию из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники прибыли в нашу страну для участия в международной смене «Беларусь-Китай: навстречу друг другу». Местом для укрепления интернациональной дружбы и народной дипломатии традиционно стал детский центр «Зубренок».

Программа каникул у ребят расписана буквально по минутам. Гостей ждет глубокое погружение в белорусскую культуру и историю, спортивные батлы, оздоровительные процедуры и, конечно, презентация лучших китайских традиций.

Но главное на этой смене – простое человеческое общение и новые знакомства с белорусскими сверстниками.