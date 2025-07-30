Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах из-за камнепада

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, погибла из-за камнепада во время восхождения на Пик Лайла в горах Каракоруме (Пакистан). Об этом пишет ТАСС.

Трагедия произошла 28 июля на высотах около 5 700 метров. Из-за тяжелых условий спасательная операция, начавшаяся 29 июля, была закончена только утром 30-го, когда специалисты добрались до места, но не могли подойти из-за риска повторного камнепада.

В Пхенчхане в 2018 году Дальмайер выиграла спринт и гонку преследования, заняла 3-е место в индивидуальной гонке, а также , стала семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира 2017 года.

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