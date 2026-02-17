В Беларуси изменятся правила расследования несчастных случаев на производстве

Важные изменения в правилах расследования несчастных случаев на производстве вступают в силу с марта. Постановление Совмина расширяет круг лиц, которые получают защиту, и уточняет перечень происшествий, подлежащих обязательному расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под действие новых норм попадают единственные учредители юридических лиц, если они выполняют функции управления. Защита распространяется и на обучающихся, которые выполняют оплачиваемые работы не только во время практики, но и в период стажировки.

Второе нововведение – расследованию подлежат случаи, произошедшие при следовании в служебную командировку – в учреждение образования и обратно. Также ужесточен порядок признания случая непроизводственным. Изменен и подход к определению степени вины. В случае смерти пострадавшего она больше не устанавливается. Если же причиной стало опьянение – степень вины будет не менее 50 %. Причем теперь ее определит уполномоченное лицо страхователя единолично.

Еще одно важное новшество – ускорение страховых выплат. «Белгосстрах» сможет получать предварительное заключение госинспектора труда еще до завершения специального расследования. Предусмотрен и порядок обжалования таких заключений. В Минтруда подчеркивают: изменения делают систему страховой защиты работников более современной и оперативной.