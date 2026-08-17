В Бресте прошел международный конкурс подводных роботов

Возможности – без ограничений. Впервые в Беларуси состоялся международный университетский конкурс подводных роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брест приехали 15 команд. География – от Минска до Пекина. Студенты из Беларуси, России и Китая представили разработки в двух категориях: беспилотники и аппараты с ручным управлением на глубине.

Сегодня подводная робототехника – одно из самых перспективных направлений инженерной мысли. И наши специалисты уже работают над внедрением разработок в реальный сектор экономики.