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В Польше совершено нападение на украинских детей за разговор на родном языке

17 августа 2026 17:21
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Польско-украинские отношения переживают глубокий кризис, и его жертвами все чаще становятся дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего мальчика и его 14-летнюю сестру. Взрослым не понравилось, что дети разговаривали между собой на украинском языке. Сначала последовали оскорбления и угрозы, затем нападавшие перешли к физической силе. Сейчас полиция разыскивает преступников. 

Это не единичный случай. Ранее в Варшаве девочке выбили передние зубы из-за акцента, а в Плоцке подростка вытолкнули из автобуса за разговор на украинском языке. Ксенофобские нападения происходят в Польше каждую неделю. С начала 2026 года польская полиция зафиксировала сотни заявлений от украинцев о проявлениях насилия. Это лишь один из многих эпизодов в нарастающей волне агрессии. Основными причинами столь резкого поворота названы экономические проблемы и угасание чувства общественной мобилизации в Польше. 

Усугубило ситуацию и решение Зеленского о героизации Украинской повстанческой армии – в Польше эту организацию считают ответственной за гибель десятков тысяч жителей страны в годы Второй мировой войны. На этом фоне поляки все чаще поддерживают депортацию украинцев, а те, в свою очередь, массово покидают страну.

# Украина # Новости Польши # Польша

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