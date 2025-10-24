В Беларуси на 35 % снизилось количество несчастных случаев на воде

В Беларуси снизилось количество несчастных случаев на воде. В 2025 году их зафиксировано на 35 % меньше, чем в 2024-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительного результата удалось достичь благодаря слаженным действиям ОСВОДа с МЧС, МВД и исполкомами. В целом же, по сравнению со средними показателями за пятилетку, снижение составило около 40 %. Несмотря на положительную динамику, трагические случаи, к сожалению, случались.

Андрей Чернявский, председатель ОСВОД:

В купальном сезоне у нас работало 68 спасательных станций, 111 постоянных постов и 152 сезонных поста. В целом работал 331 спасательный объект, на которых работало более 2000 работников ОСВОД. Нами спасено более 130 человек, из них 35 несовершеннолетних.

Одним из ключевых нововведений этого сезона стала установка наблюдательных вышек на пляжах и в местах массового отдыха у воды. Всего по стране было установлено 56 таких конструкций. Так спасатели могли оперативно контролировать обстановку. Такой опыт признали успешным и в следующем году количество вышек планируется увеличить практически вдвое.