На Каннском кинофестивале пальма рухнула на 30-летнего мужчину

Искусство убивает. Неприятный инцидент произошел на кинофестивале в Каннах. Там пальма рухнула на агента актера японского фильма «Совершенно новый пейзаж», премьера которого состоялась в пятницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину госпитализировали с травмами позвоночника и носа. Очевидцы сообщили, что 30-летний мужчина прогуливался по набережной Круазет, как на него внезапно упало дерево. Сейчас часть пешеходной дорожки вдоль набережной перекрыта. Обстоятельства произошедшего уточняются. Пресс-группа фильма, с которым сотрудничал пострадавший, после произошедшего отменила свои мероприятия.