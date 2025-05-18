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На Каннском кинофестивале пальма рухнула на 30-летнего мужчину

18 мая 2025 11:23
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Искусство убивает. Неприятный инцидент произошел на кинофестивале в Каннах. Там пальма рухнула на агента актера японского фильма «Совершенно новый пейзаж», премьера которого состоялась в пятницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Каннском кинофестивале пальма рухнула на 30-летнего мужчину-2

Мужчину госпитализировали с травмами позвоночника и носа. Очевидцы сообщили, что 30-летний мужчина прогуливался по набережной Круазет, как на него внезапно упало дерево. Сейчас часть пешеходной дорожки вдоль набережной перекрыта. Обстоятельства произошедшего уточняются. Пресс-группа фильма, с которым сотрудничал пострадавший, после произошедшего отменила свои мероприятия.

# Несчастный случай

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