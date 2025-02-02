Умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара» Колокольников

Станислав Колокольников, актер из Украины, на 64-м году жизни скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его коллег.
В публикации указывается, что в последнее время он был тяжело болен. Также в сообщении говорится, что он умер 30 января.
Станислав Колокольников, актер из Украины, на 64-м году жизни скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его коллег.
В публикации указывается, что в последнее время он был тяжело болен. Также в сообщении говорится, что он умер 30 января.
Фото: Instagram_Академический театр «Колесо»
Колокольников снимался в таких проектах, как « Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону», и «Ярость».