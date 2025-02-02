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Умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара» Колокольников

02 февраля 2025 14:09
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Станислав Колокольников, актер из Украины, на 64-м году жизни скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его коллег.

В публикации указывается, что в последнее время он был тяжело болен. Также в сообщении говорится, что он умер 30 января.

Умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара» Колокольников-1

Фото: Instagram_Академический театр «Колесо»

Колокольников снимался в таких проектах, как « Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону», и «Ярость».

# Некролог

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