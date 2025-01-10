В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским

В Минске простились с Артуром Зельским. Долгие годы он являлся директором мемориального комплекса «Хатынь». Автор более полутора сотен научных статей и монографий посвятил жизнь сохранению исторической памяти белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно он стал автором идеи и концепции создания музея Хатыни, где прошла большая реконструкция, была воссоздана церковь, установлен поклонный крест, проводилась большая научно-исследовательская и культурно-просветительская работа. Артур Зельский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В последний путь его проводили не только родные и близкие, но и коллеги, работавшие под его руководством.

Марина Вашкевич, заведующая отделом научной и экспозиционно-выставочной работы мемориального комплекса «Хатынь»: Для мемориала это огромная потеря. Артур Гарриевич Зельский – это тот человек, который отдавал работе всю свою жизнь, всего себя. И несмотря на огромное количество грамот и наград, которые он имел, для нас он остается обычным простым учителем, искренним учителем, с добрым сердцем.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Нам действительно посчастливилось работать с Артуром Гарриевичем. Это большое количество художников, наш художественный комбинат. И этот человек, насколько он внимательный, насколько чуткий, насколько проникновенный и насколько обладал талантом. Для нас это большая утрата. Мы начинали, кстати, проектировать вместе с ним и музей на Кургане Славы. У нас было очень много идей. Надеюсь, со временем, в память Артуру Гарриевичу, нам удастся реализовать еще его идеи и его проекты.

Артур Зельский внес значительный вклад в развитие музейного дела и сохранение памяти о трагических событиях Второй мировой войны. Все его нереализованные идеи обязательно завершат последователи.