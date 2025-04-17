В Беларуси продолжается проверка боевой готовности отдельных соединений Вооружённых Сил
Напряженность вдоль внешнего контура Беларуси, а значит, и Союзного государства – те еще «ягодки». И в этой ситуации Минск давно и твердо усвоил правило: хочешь мира – готовься к войне.
Армия должна быть готова в случае необходимости дать адекватный ответ на любую возможную агрессию. Держать войска в тонусе помогают проверки боеготовности. Очередная в соответствии с поручением Президента и Главнокомандующего сейчас проходит в отдельных соединениях и воинских частях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ход маневров на контроле госсекретаря Совбеза. Суть замысла в том, чтобы создать сложную радиоэлектронную обстановку, максимально приближенную к боевой. Воинские части совершили марш протяженностью около 300 километров в условиях радиоэлектронного подавления и действия диверсионно-разведывательных групп, включая применение беспилотников. Сегодня госсекретарь Совбеза наблюдал за маневрами 740-го зенитного ракетного полка, личный состав которого выполнил боевые пуски по воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса».
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Боевые пуски проведены успешно, все цели поражены. Проверяемые воинские части с задачами справились. Показали высокую обученность и высокие навыки. Анализ мероприятия будет детально проведен, сделаны соответствующие выводы, и объективно доложены результаты проверки Президенту нашей страны.
Александр Вольфович отметил, что хоть проверка и проходит планово, вполне вероятно, что она может вызвать очередную волну истерии со стороны западных стран. Так, шум поднялся вокруг прибытия парадных расчетов дружественных государств на парад Победы. Оппоненты тут же распространили фейк о возможной передислокации российской группировки на нашу территорию.
Впрочем, Минску не привыкать к шквалу необоснованных обвинений в якобы подготовке к агрессии. Что, к слову, с учетом проводимой соседями милитаризации, выглядит как минимум нелепо. Предвосхищая реакцию сопредельных стран, Александр Вольфович подчеркнул, что мероприятия, которые проводятся в Беларуси, направлены исключительно на повышение качества боевой подготовки военных подразделений.