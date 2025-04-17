В Беларуси продолжается проверка боевой готовности отдельных соединений Вооружённых Сил

Напряженность вдоль внешнего контура Беларуси, а значит, и Союзного государства – те еще «ягодки». И в этой ситуации Минск давно и твердо усвоил правило: хочешь мира – готовься к войне.

Армия должна быть готова в случае необходимости дать адекватный ответ на любую возможную агрессию. Держать войска в тонусе помогают проверки боеготовности. Очередная в соответствии с поручением Президента и Главнокомандующего сейчас проходит в отдельных соединениях и воинских частях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.