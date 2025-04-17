В Литве больше не хотят кормить белорусских беглых. Что будет с финансированием? Мнение Муковозчика

Далее партия Mes Lietuva официально обратилась к литовскому парламенту с призывом остановить финансирование обосновавшейся в стране хевры белорусских беглых. Вообще. Снять с довольствия как класс. Казалось, что вот-вот мы услышим на литовском грозное «Долой!», «Доколе?!» и «Караул устал».

«Хватит делать дураков из литовских мужиков!» – так могла бы звучать его речь. Но звучала она по-другому: «Мы, нижеподписавшиеся, в нынешней сложной социально-экономической ситуации в Литве и в контексте нерешенных на протяжении десятилетий социальных проблем решительно выступаем против растраты бюджетных средств…»

Оно вроде понятно: когда каждый, считай, пятый в стране проживает в условиях бедности… И это с постоянными дотациями из Брюсселя. А остановись они или если урежут? Когда каждый пятый – бедняк, кормить бездельниц и горлопанов представляется уж совсем глупым делом.

Как подсчитали партийцы из «Мы – Литва», минимум 420 тысяч евро ежегодно, а именно столько тратится из бюджета на белорусских беглых, да умножить на пять лет – уже больше 2 миллионов евро получается! А электричество поляки теперь продают в Литву все дороже. А Соединенные Штаты вообще перестали интересоваться «этими болотами» на краю Европы.

Но никто из беглых не спешит никуда выезжать, хотя пора бы и честь знать! Доколе?!.. Так что тему «Я/Мы – Литва» уже поддержали около 2 тысяч человек, подписав электронную петицию и собрав, как пишут, 245 евро пожертвований. Тем паче, что авторы предлагают забрать у беглых вообще все ими ранее полученное.