Создатель Nutella Франческо Ривелла умер в возрасте 97 лет

В День святого Валентина в возрасте 97 лет умер итальянский химик Франческо Ривелла, который сыграл ключевую роль в создании новой шоколадной пасты Nutella. Об этом пишет РИА Новости.

После завершения учебы в области химии он присоединился к семье Ферреро и стал самым близким соратником Микеле Ферреро. Он анализировал сырье и продукты соперников, что позволило создать Nutella, которой в этом году исполнилось 60 лет.

Он проработал в этой компании до своего ухода на пенсию в 1993 году. Ривелла скончался ровно через десять лет после смерти Микеле Ферреро.