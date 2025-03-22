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Один из лучших боксеров мира всех времен американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет

22 марта 2025 09:45
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Умер американский боксер Джордж Форман, пишет РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Один из лучших боксеров мира всех времен американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет-1

Фото: pixabay

Спортсмен скончался на 77 году жизни.

Форман является олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF.

Поединок Формана и Мохаммеда Али 1974 года получил статус самого известного и значимого противостояния в мировом боксе. Это сражение получило название «Грохот в джунглях».

# Некролог # Мировой бокс

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