Один из лучших боксеров мира всех времен американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет

Умер американский боксер Джордж Форман, пишет РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Спортсмен скончался на 77 году жизни.

Форман является олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF.

Поединок Формана и Мохаммеда Али 1974 года получил статус самого известного и значимого противостояния в мировом боксе. Это сражение получило название «Грохот в джунглях».