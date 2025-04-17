Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок

Карьерная лестница Руслана Страхара привела его в кресло генерального директора «Могилевлифтмаша». Предприятие на особом контроле Президента. Часто посещает его. «Лифтмаш» – это более 5 тысяч работающих. И в том числе спонсор облика города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Назначая председателем Могилевского горисполкома Сергея Черткова, говорил, что какое-то время, пока ты не войдешь в курс дела, чтобы он не уходил от этого, тем более это же его предприятие в городе. Куда от этого деться? Поэтому ты ему на предприятие разрешай заходить. Пусть помогает. И, может быть, где-то что-то не доделал. Ну так хоть сейчас с новыми возможностями. Естественно, и тебе надо ему помогать. Надо, чтобы Могилев был красивым и уютным городом. Хотя Нарышкин недавно был у вас в Могилеве, очень доволен, говорит: я удивляюсь, что он такой. Но Могилев у нас отстает от других областных городов. Я там долго жил студентом. И не только студентом. Нехорошо будет, если город не приведем в порядок.

На разного рода переговорах глава государства, что называется, лично занимается пиаром могилевского бренда: продукция востребована на постсоветском пространстве и в странах дальней дуги. Руслан Страхар готов брать новые высоты.