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Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок

17 апреля 2025 17:38
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Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карьерная лестница Руслана Страхара привела его в кресло генерального директора «Могилевлифтмаша». Предприятие на особом контроле Президента. Часто посещает его. «Лифтмаш» – это более 5 тысяч работающих. И в том числе спонсор облика города. 

Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Назначая председателем Могилевского горисполкома Сергея Черткова, говорил, что какое-то время, пока ты не войдешь в курс дела, чтобы он не уходил от этого, тем более это же его предприятие в городе. Куда от этого деться? Поэтому ты ему на предприятие разрешай заходить. Пусть помогает. И, может быть, где-то что-то не доделал. Ну так хоть сейчас с новыми возможностями. Естественно, и тебе надо ему помогать. Надо, чтобы Могилев был красивым и уютным городом. Хотя Нарышкин недавно был у вас в Могилеве, очень доволен, говорит: я удивляюсь, что он такой. Но Могилев у нас отстает от других областных городов. Я там долго жил студентом. И не только студентом. Нехорошо будет, если город не приведем в порядок.

На разного рода переговорах глава государства, что называется, лично занимается пиаром могилевского бренда: продукция востребована на постсоветском пространстве и в странах дальней дуги. Руслан Страхар готов брать новые высоты. 

Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок-4

Руслан Страхар, генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения:
Предприятие прямо сейчас реализует сразу три проекта в различных направлениях, как раз нацелены и на создание усовершенствованных лифтов, на создание новых электродвигателей, на развитие предприятия в целом. 

На столе Президента кадровый список из 14 фамилий.

Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок-6

Два дипломата согласованы руководителями генеральных консульств в Шанхае и Гуанчжоу в Китае. 

Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок-8

Президент одобрил назначение первых заместителей в министерствах промышленности и финансов.

Лукашенко: Могилёв отстаёт от других областных городов, надо привести его в порядок-10

Сегодня же появились заместители у министров – сельского хозяйства и продовольствия, труда и социальной защиты, экономики. 

Подробности смотрите в видео.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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