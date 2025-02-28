Ушёл из жизни белорусский режиссёр, заслуженный деятель культуры Беларуси Юрий Азарёнок

Журналистская и творческая общественность Беларуси понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся публицист, режиссер, патриот-государственник Юрий Владимирович Азарёнок. Его жизненный путь - это жертвенное служение во имя родной страны и ее народа.

Он, не жалея сил, отстаивал независимость Беларуси, идеалы справедливости и славянского единства. Бескомпромиссная позиция и правда — вот таким было кредо мастера. Его творчество получило широкое признание в стране и за ее пределами, а государство отметило талант многочисленными наградами. Дело Юрия Владимировича достойно продолжает его сын Григорий, тележурналист, общественный деятель и наш коллега. Коллектив «Столичного телевидения» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.