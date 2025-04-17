Лукашенко: с «АМКОДОРом» у нас большие проблемы. Надо приводить это предприятие в чувство
Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Профсоюзный лидер столицы Александр Щекович – теперь глава администрации Советского района Минска. Как раз кстати и инженерное образование, на территории района расположен «АМКОДОР», который сейчас переживает не лучшие времена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С «АМКОДОРом» у нас большие проблемы. Поэтому надо приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя загубить. «АМКОДОР» – это очень перспективное для нас и для России предприятие. На нашем общем рынке очень важное. Поэтому вникай сам. По образованию ты кто?
– Инженер-метролог.
– Ну так и отлично. То, что нам нужно. Попробуй вникнуть. Инженер – он везде инженер. И в Африке, и у нас. Поэтому вникай, потому что в ближайшее время придется очень сильно работать на «АМКОДОРе».
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