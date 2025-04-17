Лукашенко: с «АМКОДОРом» у нас большие проблемы. Надо приводить это предприятие в чувство

Этот четверг стал большим кадровым днем во внутренней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзный лидер столицы Александр Щекович – теперь глава администрации Советского района Минска. Как раз кстати и инженерное образование, на территории района расположен «АМКОДОР», который сейчас переживает не лучшие времена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С «АМКОДОРом» у нас большие проблемы. Поэтому надо приводить это предприятие в чувство. И ни в коем случае нельзя загубить. «АМКОДОР» – это очень перспективное для нас и для России предприятие. На нашем общем рынке очень важное. Поэтому вникай сам. По образованию ты кто?