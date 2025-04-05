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Паша Техник умер в больнице Таиланда

05 апреля 2025 11:21
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Российский музыкант Павел Ивлев скончался в больнице Тайланда, пишет РИА Новости.

Паша Техник умер в больнице Таиланда-1

Фото: Pinterest

О смерти репера, широко известного под псевдонимом Паша Техник, стало известно 4 апреля. Ивлев являлся также музыкальным продюсером и одним из основателей группы Kunteynir.

Музыкант был госпитализирован на Пхукете в конце марта. У него было сильное отравление. Ивлева поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. 4 апреля появилась информация, что зафиксирована клиническая смерть музыканта, у него произошло кровоизлияние.

# Некролог

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