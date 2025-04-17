Сергей Хоменко провёл приём граждан в Новогрудке

Выслушать просьбы и предложения, а еще оказать содействие в разрешении волнующих вопросов. Заместитель председателя Совета Республики 17 апреля провел прием граждан в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу к Сергею Хоменко приехали жители из разных регионов. Волнует их ремонт дорог, внесение изменений в законодательство и сохранение исторических памятников. Тамара Ваземиллер на прием граждан приехала из Бреста. От имени 1,5 тысячи горожан женщина выступила против уплотнения жилой застройки.

Тамара Ваземиллер, жительница Бреста:

В 2023 году в городе Бресте поднимался вопрос о строительстве нового дома по улице Луцкая, 4. Жильцами категорически был дан ответ о нестроительстве. Там стоят уже многоквартирные жилые дома. Эта зона категорически не может вмещать это количество техники, и там может только строиться двухэтажное небольшое здание. Так как не позволяет ни площадь, ни сама архитектурная концепция этой площадки. Вопрос наш принят на рассмотрение и будет дана правовая оценка. У Леонида Норика из Новогрудского района возникли проблемы с подтверждением стажа работы. Он попросил помочь с направлением запроса в Казахстан.

Леонид Норик, житель деревни Вересково Новогрудского района:

Когда я выходил на пенсию по возрасту, все собирали данные. И не пришел ответ из Казахстана, работал там когда-то. Я решил обратиться, чтобы мне повторно сделали запрос и прислали все-таки данные. Мне они помогут в коэффициенте, сейчас увеличится пенсия. По итогу пообещали, что сделают запрос, придет ответ и мне сообщат. Также Сергей Хоменко посетил Новогрудский завод металлоизделий. На предприятии изготавливают остановочные павильоны, модульные ФАПы, мебель, а также панели для ограждения и сетку-рабицу. Заместитель председателя Совета Республики ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по производству металлоконструкций. А после встретился с трудовым коллективом и провел единый день информирования, посвященный 80-летию Великой Победы.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мир кардинально меняется. Отдельно западные государства показывают, что для них правил нет, нет правового статуса. Поэтому каждый из нас должен быть готов сохранить и сделать все для защиты своей Родины. Светлая память тем, кто добился этой Великой Победы. А мы обязаны эту Победу сохранить, сохранить свой конституционный строй и суверенитет.