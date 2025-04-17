Место проведения «Лістапада» и новые номинации – в правительстве обсудили подготовку к киномарафону

Событие, которого ждут с нетерпением зрители и кинематографы. Где в 2025 году состоятся показы «Лістапада», появятся ли новые номинации? Подготовку и детали проведения большого международного киномарафона, который давно стал визитной карточной Беларуси, обсудили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году фестиваль соберет режиссеров, актеров и любителей киноискусства со всего мира уже в 31-й раз. Место проведения форума неизменно – Минск. А вот дату еще только предстоит определить. Как отметил вице-премьер Владимир Караник, который в том числе курирует это направление, «Лістапад» завоевал достойное место в сердцах зрителей и профессионалов, а потому перед оргкомитетом стоит непростая и ответственная задача: провести фестиваль на высшем уровне.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Планируем новую номинацию, что касается совместно с СНГ, чтобы еще раз повысить статус этого фестиваля, поднять интерес к нему. Место проведения сегодня тоже должны обсудить, чтобы максимальное количество зрителей в максимально комфортных условиях могло поучаствовать в кинофестивале. Сегодня проводим первое установочное заседание оргкомитета, где мы должны определить базовые моменты и дальше определиться с графиком дальнейших заседаний, чтобы к моменту фестиваля все вопросы были решены и он прошел на высоком уровне.

В 2024 году за золотой кленовый лист боролись 130 картин. Свои ленты представили 120 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Иран. За неделю форум охватил десятки белорусских городов, а ленты посмотрели более 30 тысяч человек. Еще свыше полутора тысяч посетили различные мастер-классы и творческие встречи. Программу будущего «Лістапада» пока держат в секрете, но она по традиции будет интересной для всех – и профессионалов, и просто любителей кино.