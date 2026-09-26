Новости по тегу #НДЦ «Зубренок»

20 дней ребята доказывали, что знают правила безопасности и готовы прийти на помощь не хуже профессионалов.
Гостей ждет глубокое погружение в белорусскую культуру и историю, спортивные батлы, оздоровительные процедуры.
В 2026 году участие в слете принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана.
Каждый год программа становится только насыщеннее: экскурсии, знакомство с белорусскими традициями, кухней, а главное, живое общение со сверстниками.
За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей.
Развить свои лидерские качества, найти то, что действительно интересно, и даже определиться с будущей профессией ребятам помогает лидер-клуб, созданный на базе образовательно-оздоровительного центра.
За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей.
Слет объединил молодёжь со всех регионов Беларуси. 8 команд – это победители областных и Минского городского этапов слёта, а также команда из лицея МЧС. Всего почти две сотни самых мотивированных юношей и девушек.
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