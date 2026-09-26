Прямой эфир

Новости по тегу #НДЦ «Зубренок»

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных
26 сентября 2026 10:42

Команда Минской области стала победителем на Республиканском слете юных спасателей-пожарных

В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая
17 августа 2026 17:26

В «Зубренок» на международную смену прибыли школьники из Китая

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»
13 июля 2026 07:42

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»

В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей
01 июля 2026 17:14

В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей

Жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Узнали, как проходит оздоровление в детском лагере
06 ноября 2024 14:03

Жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Узнали, как проходит оздоровление в детском лагере

Стали не просто отрядом, а целой семьёй. Дети рассказали, за что любят «Зубрёнок»
06 ноября 2024 14:00

Стали не просто отрядом, а целой семьёй. Дети рассказали, за что любят «Зубрёнок»

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»
06 ноября 2024 13:55

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»

В «Зубрёнке» стартовал XXVII Республиканский слёт юных спасателей-пожарных – как проходят состязания?
18 сентября 2024 17:47

В «Зубрёнке» стартовал XXVII Республиканский слёт юных спасателей-пожарных – как проходят состязания?

Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне
21 сентября 2013 15:27

Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне