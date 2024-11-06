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Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»

06 ноября 2024 13:55
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За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей. В лагере «Зубренок» отдохнули около 1000 ребят. Традиционно особое внимание – военно-патриотическому воспитанию. На базе центра была создана музейно-историческая площадка, которая окунает ребят во времена военного лихолетья. О том, как растят будущих патриотов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»-2

Осенняя смена в Зубренке собрала порядка 950 ребят из разных уголков страны. Многие приехали сюда впервые. Чтобы поближе познакомить юношей и девушек с обычаями и достопримечательностями центра, а также его богатой историей, для отрядов разработали интерактивный квест. С помощью социальных сетей и так называемого квестбука, ребятам нужно было выполнить задания на различных локациях.

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»-4

Александра Сивиринова:
Несмотря на погоду, все равно очень интересно прогуливаться по лагерю, узнавать какие-то новые интересные факты о лагере, узнавать о традициях. Мы заполняем квестбук. Здесь нам даны задания. Это либо что-то написать, например, 3 факта о наших вожатых, либо сфотографироваться на фоне каких-то достопримечательностей. Вот, например, мы фотографировались на фоне Кота Леопольда. 

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»-6

Дина Лащевская, куратор смены Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Допустим, воспитатель рассказал про историю с медчастью. С использованием современных технологий, они должны отметить в Instagram, используя хештег, допустим, медицинская часть. Сделайте фото и поделитесь с друзьями фото «Мама, я в шапке». Учитывая, что сейчас осенний период, чтобы ребята не болели, акцент сделан и на здоровье.

Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»-8

Расположенный на берегу Нарочи, Зубренок привлекает не только своими традициями и обычаями, но и богатым ландшафтом. Живописные пейзажи, лесной массив, словно большой зеленый забор, окружающий оздоровительный центр, разнообразие флоры и фауны – все это прививает подросткам любовь к природе и родному краю.

Подробности в видео.

# НДЦ «Зубренок»

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