Мастер-классы, экскурсии, спортландии. Тысяча ребят отдохнули в лагере «Зубрёнок»

За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей. В лагере «Зубренок» отдохнули около 1000 ребят. Традиционно особое внимание – военно-патриотическому воспитанию. На базе центра была создана музейно-историческая площадка, которая окунает ребят во времена военного лихолетья. О том, как растят будущих патриотов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Осенняя смена в Зубренке собрала порядка 950 ребят из разных уголков страны. Многие приехали сюда впервые. Чтобы поближе познакомить юношей и девушек с обычаями и достопримечательностями центра, а также его богатой историей, для отрядов разработали интерактивный квест. С помощью социальных сетей и так называемого квестбука, ребятам нужно было выполнить задания на различных локациях.

Александра Сивиринова:

Несмотря на погоду, все равно очень интересно прогуливаться по лагерю, узнавать какие-то новые интересные факты о лагере, узнавать о традициях. Мы заполняем квестбук. Здесь нам даны задания. Это либо что-то написать, например, 3 факта о наших вожатых, либо сфотографироваться на фоне каких-то достопримечательностей. Вот, например, мы фотографировались на фоне Кота Леопольда.

Дина Лащевская, куратор смены Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Допустим, воспитатель рассказал про историю с медчастью. С использованием современных технологий, они должны отметить в Instagram, используя хештег, допустим, медицинская часть. Сделайте фото и поделитесь с друзьями фото «Мама, я в шапке». Учитывая, что сейчас осенний период, чтобы ребята не болели, акцент сделан и на здоровье.