В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей

«Зубренок» снова становится местом, где детство звучит на разных языках. В этом году Национальный детский образовательно-оздоровительный центр примет порядка 270 ребят из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива Президента, которая действует с 2017 года, уже позволила отдохнуть в «Зубренке» более чем 2,5 тысячи детей из разных уголков планеты. И каждый год программа становится только насыщеннее: экскурсии, знакомство с белорусскими традициями, кухней, а главное, живое общение со сверстниками.

Как проходят будни гостей в «Зубренке» – расскажет Диана Головач.

Здесь, на берегу озера Нарочь, стираются границы и языковой барьер. Шерел Мсиманга из Зимбабве в Беларуси впервые. До «Зубренка» вместе с делегацией она добиралась почти двое суток – это самое длительное путешествие в ее жизни.