В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей
«Зубренок» снова становится местом, где детство звучит на разных языках. В этом году Национальный детский образовательно-оздоровительный центр примет порядка 270 ребят из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива Президента, которая действует с 2017 года, уже позволила отдохнуть в «Зубренке» более чем 2,5 тысячи детей из разных уголков планеты. И каждый год программа становится только насыщеннее: экскурсии, знакомство с белорусскими традициями, кухней, а главное, живое общение со сверстниками.
Как проходят будни гостей в «Зубренке» – расскажет Диана Головач.
Здесь, на берегу озера Нарочь, стираются границы и языковой барьер. Шерел Мсиманга из Зимбабве в Беларуси впервые. До «Зубренка» вместе с делегацией она добиралась почти двое суток – это самое длительное путешествие в ее жизни.
Шерел Мсиманга, жительница Зимбабве:
Мне очень нравится в Беларуси. Это очень красивая и гостеприимная страна. В «Зубренке» я уже познакомилась с несколькими ребятами из Беларуси и Египта. Здорово, что здесь очень много активностей и я могу делиться культурой своей страны, а мне рассказывают про Беларусь.
Чтобы попасть сюда, ребята из Зимбабве проходили строгий отбор. 10 провинций, по два лучших ученика из каждой. Смотрели не только на успеваемость и дисциплину, но и лидерские качества, коммуникабельность. И вот теперь юные гости готовы познакомить со своей культурой друзей из Беларуси.
Перси Мойо, руководитель делегации Зимбабве:
Мы привезли с собой наши национальные костюмы, в которых будем выступать, и национальные блюда. Мы покажем наши традиционные танцы и песни. И прежде всего мы привезли наши улыбки, чтобы показать, как мы рады быть здесь.
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