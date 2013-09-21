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Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне

21 сентября 2013 15:27
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Новости Беларуси. Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к вечному огню и минута молчания.

На Площади Победы собрались почти полтысячи ребят. Они гостят в «Зубренке», где традиционно в эти дни проходит кадетская смена Союзного государства. В этом году она объединила молодых людей  уже в седьмой раз. Кадеты из обеих стран вместе отдыхают, обмениваются опытом и участвуют в совместных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Красовская, заведующая отделом организационно-методической работы НДЦ «Зубренок»:
В смене принимает участие 20 делегаций Российской Федерации и 20 делегаций из Республики Беларусь. Ребята на протяжении смены уже смогли побывать в Брестской крепости и сегодня мы в Минске. Лучшие кадеты удостоены этой чести – возложить цветы к Вечному Огню.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Светлана Красовская # НДЦ «Зубренок»

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