Новости Беларуси. Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к вечному огню и минута молчания.

На Площади Победы собрались почти полтысячи ребят. Они гостят в «Зубренке», где традиционно в эти дни проходит кадетская смена Союзного государства. В этом году она объединила молодых людей уже в седьмой раз. Кадеты из обеих стран вместе отдыхают, обмениваются опытом и участвуют в совместных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Красовская, заведующая отделом организационно-методической работы НДЦ «Зубренок»:

В смене принимает участие 20 делегаций Российской Федерации и 20 делегаций из Республики Беларусь. Ребята на протяжении смены уже смогли побывать в Брестской крепости и сегодня мы в Минске. Лучшие кадеты удостоены этой чести – возложить цветы к Вечному Огню.