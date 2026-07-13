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19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»

13 июля 2026 07:42
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Берег Нарочи в эти дни живет особенно громко. В «Зубренке» – песни шести стран, смех, аплодисменты и уверенное: «Готовы!» Здесь проходит 19-й Международный слет юных спасателей-пожарных – место, где мастерство соединяется с дружбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день – испытание. На сводно-полевых учениях команды были смешанными: юные спасатели из разных стран работали плечом к плечу. Этапы максимально приближены к реальным ситуациям – поиск пострадавшего в дыму, ликвидация химической аварии, спасение на воде, работа на завалах. 

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»-2

Сначала – разные языки и незнакомые лица. Через несколько минут – единая команда, общий ритм и взаимовыручка. Именно здесь становится ясно: спасатель никогда не работает в одиночку.

Ну а первым творческим испытанием стала «Визитная карточка». На сцене – национальные костюмы, музыка, танцы, истории стран. Команды старались не просто представить себя – показать характер своей культуры. 

Первое место заняла Беларусь. Купальская тема, традиции, элементы национальной кухни, память о Великой Отечественной войне и работа юных спасателей – все в одном ярком номере.

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»-4

Команда Беларуси:
Тема нашей визитной карточки – это Ивана Купала. Мы хотели рассказать, как наш белорусский народ празднует этот праздник. Мы очень сильно переживали, мы гордимся тем, что мы заняли первое место. Я надеюсь, так будет и дальше. 

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»-6

Команда Узбекистана:
С первого дня мы познакомились с казахстанцами. Очень они добродушные и, конечно же, дружим с азербайджанцами. И еще сегодня познакомились с белорусами. У нас самые теплые, добрые отношения.

19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»-8

Команда Азербайджана:
Нам понравилось здесь выступать. Конкурс прошел просто замечательно. У всех очень красивые номера. Мы хотели в своем номере соединить современную жизнь и наши древние традиции. Я думаю, что у нас получилось это сделать, и даже очень красиво. 

В 2026 году участие в слете принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана. Для ребят это не только соревнования, но и возможность обменяться опытом, найти друзей и почувствовать, что дело безопасности объединяет людей независимо от границ.

# МЧС # Международное сотрудничество # Конкурс # НДЦ «Зубренок» # Дети # Детский лагерь «Зубренок»

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