19-й Международный слет юных спасателей-пожарных проходит в лагере «Зубренок»

Берег Нарочи в эти дни живет особенно громко. В «Зубренке» – песни шести стран, смех, аплодисменты и уверенное: «Готовы!» Здесь проходит 19-й Международный слет юных спасателей-пожарных – место, где мастерство соединяется с дружбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день – испытание. На сводно-полевых учениях команды были смешанными: юные спасатели из разных стран работали плечом к плечу. Этапы максимально приближены к реальным ситуациям – поиск пострадавшего в дыму, ликвидация химической аварии, спасение на воде, работа на завалах.

Сначала – разные языки и незнакомые лица. Через несколько минут – единая команда, общий ритм и взаимовыручка. Именно здесь становится ясно: спасатель никогда не работает в одиночку. Ну а первым творческим испытанием стала «Визитная карточка». На сцене – национальные костюмы, музыка, танцы, истории стран. Команды старались не просто представить себя – показать характер своей культуры. Первое место заняла Беларусь. Купальская тема, традиции, элементы национальной кухни, память о Великой Отечественной войне и работа юных спасателей – все в одном ярком номере.

Команда Беларуси:

Тема нашей визитной карточки – это Ивана Купала. Мы хотели рассказать, как наш белорусский народ празднует этот праздник. Мы очень сильно переживали, мы гордимся тем, что мы заняли первое место. Я надеюсь, так будет и дальше.

Команда Узбекистана:

С первого дня мы познакомились с казахстанцами. Очень они добродушные и, конечно же, дружим с азербайджанцами. И еще сегодня познакомились с белорусами. У нас самые теплые, добрые отношения.