Новости по тегу #Наталья Жуковская

«Лучше взять хорошего специалиста и он для вас все подберет. Вам не нужно будет переживать о том, что у вас что-то будет не предусмотрено либо плохо сделано».
На свое бракосочетания пара прибыла на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Торжественные мероприятия завершились застольем, где гвоздем программы стал стриптиз в исполнении невесты.
Сегодня образцовый ансамбль танца «Жемчужина» объединяет более 140 девчат в возрасте от 7 до 17 лет. И это не считая малышей и родителей, которые тоже танцуют.
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