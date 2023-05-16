Превзошла все ожидания. Как организовать свадьбу своей мечты?

О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Скажите, пожалуйста, когда у вас была свадьба?

Анна Полещук, церемониймейстер, отпраздновала свадьбу своей мечты:

У нас была свадьба в августе 2021 года. Алеся Лакина:

Сколько времени вам понадобилось на подготовку свадьбы? Анна Полещук:

Мы обратились к свадебному организатору Наталье Жуковской, наверное, за полгода до самого торжества. Это было такое оптимальное время, когда нам было готовиться интересно, мы от этого не устали. При всем этом был выбор подрядчиков, мы собрали свою идеальную команду. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, как все было. Нам интересно все – какое платье, что было на столе, какая музыка, кто был ведущим. Продайте свою свадьбу. Анна Полещук:

Скажем так, на самом деле, свадьбы для нас оказалась идеальная, превзошла все наши ожидания. Даже если сейчас, спустя два года ее нужно было бы повторить, мы бы точно ничего не меняли – это факт.

Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:

Мы то же самое один в один – золотые слова. Анна Полещук:

Мне кажется, это тогда успешная свадьба. Мы обратились к Наталье Жуковской, она помогла нам собрать команду. Соответственно, она коммерческое предложение делала, там были варианты по усадьбе, ведущим. Наталья Надольская:

Мне кажется, с такой тщательностью люди делают ремонт в квартире. Мы пригласили подрядчика, сделали дизайн-проект. Алеся Лакина:

Анна, дело в том, что я не так давно занималась в свадебной индустрии тоже, была фотографом. Насколько я знаю, каждый организатор с артистов, ведущих берет такой откат. То есть каждый из приглашенных на вашу свадьбу на 150 долларов где-то обошелся вам дороже. Как вам такое? Плюс работа организатора. Анна Полещук:

Изначально, когда мы обратились к организатору, озвучили комфортный для нас бюджет. На этот бюджет мы получили свадьбу своей мечты. Алеся Лакина:

Но ведь могли потратить меньше.

Анна Полещук:

Понимаете, даже если организатор имеет какой-то дополнительный доход, пожалуйста. Для нас это комфортные условия по организации свадьбы, когда эта свадьба в радость. Алеся Лакина:

Сколько потратили на свадьбу? Анна Полещук:

Скажем так, эту информацию мне бы не хотелось разглашать, но это было комфортно. Наталья Надольская:

Давайте так: от 10 до 50 тысяч долларов – в этом диапазоне? Анна Полещук:

В этом диапазоне. Наталья Надольская:

Тысяч 25 потратили, я думаю.