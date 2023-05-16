Выкуп в подъезде, пышное платье и лимузин. Как совместить классическую и тематическую свадьбу?

О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Иногда молодежь воспринимает сочетание «классическая свадьба» как пережиток прошлого. Мне кажется, у каждого есть такой портрет бракосочетания – это выкуп в подъезде, пышное платье с кольцами, голуби, лимузин и фото на фоне ковра. У нас есть невеста, которая посчитала, что устроить тематическую свадьбу, чтобы все-таки оторваться от этого сочетания «классическая свадьба». Расскажите, почему вы все-таки к этому пришли?

Анна Ремез, планирует свадьбу в стиле Джеймса Бонда:

Начнем с того, что мы приняли решение разделить наше событие на два дня. Как раз таки первый день – это более традиционная свадьба в традиционном стиле, включая обряды традиционного характера, в том числе венчание. Второй день – это уже непосредственно тематическая свадьба. Алеся Лакина:

В стиле Джеймса Бонда, насколько я знаю? Анна Ремез:

В стиле Джеймса Бонда, да. То есть такая тематическая вечеринка уже для более широкого круга друзей, коллег, родственников. Алеся Лакина:

Анна, почему именно такая тема, вы поклонники?

Анна Ремез:

Это очень здорово, интересно подойти со свадебным организатором как-то нестандартно к данному событию. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, немножко странно. Вы смешали все – венчание, Джеймс Бонд и два дня. Это цель угодить всем гостям или в чем идея? Анна Ремез:

В том-то и дело, что это не смешение, наоборот, разделение. То есть один день – дань, так скажем, традициям, которые в нашей семье очень важны и почитаемы. Второй день – это праздник для души и возможность таким образом продлить себе праздник. Алеся Лакина:

Евгений, скажите. К вам обращались молодожены с запросом на тематическую свадьбу?

Евгений Никанчик, свадебный ведущий:

Конкретно Джеймс Бонд – такого не было. Алеся Лакина:

Что было? Евгений Никанчик:

В стиле Jack Daniel’s мы делали. То есть когда виски, грубо говоря, и все вокруг него. В каких-то нарядах приходят, и весь декор сделан под эту тематику. Так в основном тематика – это какая-то цветовая гамма.

Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:

Цвет настроения синий.

Наталья Жуковская, свадебный организатор:

Италия, страны то есть. Евгений Никанчик:

Страны тоже очень часто. Например, все вокруг этой Эйфелевой башни – танцуют, на фотозоне, выездной регистрации и в зале. Алеся Лакина:

Какая свадьба вам запомнилась больше всего?