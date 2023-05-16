Выкуп в подъезде, пышное платье и лимузин. Как совместить классическую и тематическую свадьбу?
О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Иногда молодежь воспринимает сочетание «классическая свадьба» как пережиток прошлого. Мне кажется, у каждого есть такой портрет бракосочетания – это выкуп в подъезде, пышное платье с кольцами, голуби, лимузин и фото на фоне ковра. У нас есть невеста, которая посчитала, что устроить тематическую свадьбу, чтобы все-таки оторваться от этого сочетания «классическая свадьба». Расскажите, почему вы все-таки к этому пришли?
Анна Ремез, планирует свадьбу в стиле Джеймса Бонда:
Начнем с того, что мы приняли решение разделить наше событие на два дня. Как раз таки первый день – это более традиционная свадьба в традиционном стиле, включая обряды традиционного характера, в том числе венчание. Второй день – это уже непосредственно тематическая свадьба.
Алеся Лакина:
В стиле Джеймса Бонда, насколько я знаю?
Анна Ремез:
В стиле Джеймса Бонда, да. То есть такая тематическая вечеринка уже для более широкого круга друзей, коллег, родственников.
Алеся Лакина:
Анна, почему именно такая тема, вы поклонники?
Анна Ремез:
Это очень здорово, интересно подойти со свадебным организатором как-то нестандартно к данному событию.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, немножко странно. Вы смешали все – венчание, Джеймс Бонд и два дня. Это цель угодить всем гостям или в чем идея?
Анна Ремез:
В том-то и дело, что это не смешение, наоборот, разделение. То есть один день – дань, так скажем, традициям, которые в нашей семье очень важны и почитаемы. Второй день – это праздник для души и возможность таким образом продлить себе праздник.
Алеся Лакина:
Евгений, скажите. К вам обращались молодожены с запросом на тематическую свадьбу?
Евгений Никанчик, свадебный ведущий:
Конкретно Джеймс Бонд – такого не было.
Алеся Лакина:
Что было?
Евгений Никанчик:
В стиле Jack Daniel’s мы делали. То есть когда виски, грубо говоря, и все вокруг него. В каких-то нарядах приходят, и весь декор сделан под эту тематику. Так в основном тематика – это какая-то цветовая гамма.
Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:
Цвет настроения синий.
Наталья Жуковская, свадебный организатор:
Италия, страны то есть.
Евгений Никанчик:
Страны тоже очень часто. Например, все вокруг этой Эйфелевой башни – танцуют, на фотозоне, выездной регистрации и в зале.
Алеся Лакина:
Какая свадьба вам запомнилась больше всего?
Евгений Никанчик:
Из тематических или обычных?
Алеся Лакина:
Вообще. Когда у вас спрашивают про вашу деятельность, что первое приходит на ум?
Евгений Никанчик:
На самом деле, сложно сказать, что какая-то запомнилась, потому что 10 свадеб и все 10 будут абсолютно разные. Потому что это будут абсолютно разные гости, молодожены, усадьбы, рестораны. То есть здесь очень много составляющих факторов, и сказать, что какая-то выделяется... Даже количество гостей: 20 гостей и 120 – это абсолютно разные праздники.
«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество – подробнее здесь.