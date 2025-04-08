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«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки

08 апреля 2025 13:02
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки-2

Вероника Макаревич, ведущая:
У балетного станка в Центре дополнительного образования «Эврика» учат элегантно кружится в пируэтах, держать осанку, чувствовать ритм и выражать эмоции через движения! Готовы окунуться в мир хореографии? Тогда вперед – навстречу вдохновению!

«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки-4

Они покоряют новые вершины и не представляют свою жизнь без танцев. За 35 лет существования ансамбль объехал всю страну, выступал на площадках в странах ближнего и дальнего зарубежья. Им есть, что сказать, вернее – показать.

«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки-6

Ангелина Черноус, заместитель директора Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:
Коллектив – действительно жемчужина нашего центра. Он был основан в 1991 году Ларисой Владимировной Палагиной. За это время в нем выросло не одно поколение танцоров, людей, влюбленных в хореографию. Кто-то из них уже успел стать и студентом, и закончить профильные учреждения, высшие учебные заведения, средние. И выступает на белорусских сценах.

«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки-8

Сегодня образцовый ансамбль танца «Жемчужина» объединяет более 140 девчат в возрасте от 7 до 17 лет. И это не считая малышей и родителей, которые тоже танцуют. 

Во главе танцевального ансамбля стоит Наталья Жуковская. Человек, влюбленный в хореографию. 

«Жемчужина» хореографии! Рассказываем про ансамбль, который уже 35 лет покоряет танцевальные площадки-10

Наталья Жуковская, руководитель образцового ансамбля танца «Жемчужина»:
Мы танцуем и эстраду, и классику, и современную хореографию, где-то и народные танцы мы тоже осваиваем. Мы себя можем сейчас позиционировать как универсальный ансамбль.

У нас в коллективе только девочки танцуют. И это образ нежности, легкости, грации и красоты.

Подробности смотрите в видео.

# Танцы # Хобби # Наталья Жуковская # Вероника Макаревич

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