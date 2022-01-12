«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм

Новости Беларуси. В Минской области планируют ввести около 10 молочно-товарных комплексов. Они появятся в Слуцком, Копыльском, Клецком, Любанском и Узденском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделали подарок к Новому году и животноводам Воложинского района. Там открыли современный комплекс на 800 голов. Объект возводили в течение года за счет областных и собственных средств. Он состоит из двух помещений и доильно-молочного блока.

В 2022 году также планируют построить еще одно здание. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Благодаря новому объекту появились и дополнительные рабочие места.

Наталья Жуковская, заместитель директора сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

В прошлом году 97 % молока реализовали только сортом экстра на заводы. Это очень хороший показатель. И сегодня мы большую часть продукции реализуем на завод детского питания в Несвиж. Сейчас здесь находится 200 дойных коров, но это только сейчас, потому что оборудование проходит наладку и обкатку. В дальнейшем здесь будут, в этом помещении, находиться 400 голов.