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«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм

12 января 2022 20:17
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Новости Беларуси. В Минской области планируют ввести около 10 молочно-товарных комплексов. Они появятся в Слуцком, Копыльском, Клецком, Любанском и Узденском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм-1

Сделали подарок к Новому году и животноводам Воложинского района. Там открыли современный комплекс на 800 голов. Объект возводили в течение года за счет областных и собственных средств. Он состоит из двух помещений и доильно-молочного блока.  

«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм-4

В 2022 году также планируют построить еще одно здание. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Благодаря новому объекту появились и дополнительные рабочие места.  

«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм-7

Наталья Жуковская, заместитель директора сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:   
В прошлом году 97 % молока реализовали только сортом экстра на заводы. Это очень хороший показатель. И сегодня мы большую часть продукции реализуем на завод детского питания в Несвиж. Сейчас здесь находится 200 дойных коров, но это только сейчас, потому что оборудование проходит наладку и обкатку. В дальнейшем здесь будут, в этом помещении, находиться 400 голов.  

«Оборудование проходит наладку и обкатку». В Минской области введут в эксплуатацию ещё 10 молочных ферм-10

За 2021 год в Минской области было введено в эксплуатацию 22 животноводческих помещения на 8 молочно-товарных комплексах.  

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Наталья Жуковская # Фотофакт

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