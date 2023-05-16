Прямой эфир

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?

16 мая 2023 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

«У нас была роскошная свадьба» 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
У нас есть человек, который на собственной свадьбе был и ведущим, и женихом. 

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?-1

Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:  
И музыкантом, и певцом. 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: 
Он просто решил сэкономить. 

Алеся Лакина:
Раньше это называлось тамада – я вам сыграю и колоночку поставлю. Не так ли это, Дмитрий? 

Дмитрий Скоморох:
Да. У нас была роскошная свадьба. Я очень люблю сказочные мотивы. У нас была сказочная свадьба. Сняли VIP-зал, организовали максимально пространство. У нас там была слегка цветовая гамма синяя. Мне, кстати, жена говорила, я немножко тянул, потому что ждал момента, она у меня спрашивала: «Дима, когда ты там что-то сделаешь? Ты это организовал, сделал?» Она потом была очень сильно удивлена, когда я за один час настроил все механизмы, сделал все максимально быстро. Всем очень понравилось. У нас был роскошный стол, роскошная музыка, я сделал плейлист. То есть у нас не было таких моментов – пауз долгих между песнями, разговорами. У нас звучал тост, и сразу же кто-то захотел петь песню. 

Нужны организаторы свадеб или каждый может сам? 

Наталья Надольская
Дмитрий, вам удалось вообще отдохнуть на этой свадьбе? 

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?-4

Дмитрий Скоморох: 
Конечно. 

Наталья Надольская
То есть обычно тот, кто ведет – работает. А так, чтобы проникнуться моментом? 

Дмитрий Скоморох: 
Я моментом максимально проникся. Я еще поставил фотографа. У меня замечательный фотограф – моя подруга Влада. Огромное ей спасибо. 

Наталья Надольская
Так, считаем. На ведущем сэкономил. На музыке, сам плейлист составил – сэкономил. Фотограф – подруга Влада. Я думаю, что он достаточно рачительный такой хозяин. 

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?-7

Наталья Жуковская, свадебный организатор: 
А еда? 

Наталья Надольская:  
Еду приготовили родственники. 

Дмитрий Скоморох: 
Еда – ресторан. Еда у нас была очень классная: говядина с кровью, салаты, нарезки, самое дорогое спиртное. 

Наталья Надольская
Дмитрий, нужны организаторы свадеб или по вашему примеру каждый сам себе может все организовать? 

Дмитрий Скоморох: 
У меня очень такая гучная, па-беларускі як кажуць, фамилия: Скоморох. То есть я могу все. 

Это один день, к которому порой идем полгода  

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?-10

Наталья Надольская
Мне кажется, организаторы свадеб боятся таких активных женихов, как Дмитрий. 

Наталья Жуковская: 
Абсолютно нет. 

Дмитрий Скоморох: 
Это конкуренция. 

Наталья Надольская
Они съедят всех участников свадьбы. 

Наталья Жуковская: 
Нет, абсолютно не так. Нет смысла бояться, потому как, действительно, таких людей, как Дмитрий, мало. Чаще всего жених и невеста, которые приходят ко мне на консультацию, их родители – они приходят ко мне для того, чтобы отдохнуть на этом празднике. Ведь, согласитесь, это один день, а порой мы к нему идем полгода, год. Действительно, это стоит немало. Люди к этому идут всю жизнь. Конечно же, каждый из нас, когда делает выбор, находит своего любимого человека, хочет прожить с ним всю жизнь. Конечно же, праздник, который мы для них делаем, для того, чтобы в этот день не бегать, не решать форс-мажоры. 

Наталья Надольская
То есть такие, как Дмитрий, – это скорее исключение? 

Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?-13

Наталья Жуковская: 
Это исключение 200 %. 

Дмитрий Скоморох: 
Я две недели прописывал сценарий, чтобы каждый по ноткам бегал тут у меня. 

Наталья Жуковская: 
Просто у Дмитрия не было свадьбы, которые я провожу. У меня есть свадьбы на 200 человек. Как бы Дмитрий справился? 

Алеся Лакина
Зато у Дмитрия была свадьба, которую хочет он. 

Дмитрий Скоморох: 
Золотую свадьбу обещаю заказать у вас, хорошо? 

Наталья Жуковская: 
Это прекрасно, я буду вас ждать. 

Дмитрий Скоморох: 
Договорились. 

Выкуп в подъезде, пышное платье и лимузин. Как совместить классическую и тематическую свадьбу – подробнее здесь.  

# Свадьба # общество # Алеся Лакина # Дмитрий Скоморох # Наталья Надольская # Наталья Жуковская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Превзошла все ожидания. Как организовать свадьбу своей мечты?
16 мая 2023 20:33

Превзошла все ожидания. Как организовать свадьбу своей мечты?

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?
16 мая 2023 20:13

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти
16 мая 2023 20:05

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти