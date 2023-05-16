Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?

О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «У нас была роскошная свадьба» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас есть человек, который на собственной свадьбе был и ведущим, и женихом.

Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:

И музыкантом, и певцом. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Он просто решил сэкономить. Алеся Лакина:

Раньше это называлось тамада – я вам сыграю и колоночку поставлю. Не так ли это, Дмитрий? Дмитрий Скоморох:

Да. У нас была роскошная свадьба. Я очень люблю сказочные мотивы. У нас была сказочная свадьба. Сняли VIP-зал, организовали максимально пространство. У нас там была слегка цветовая гамма синяя. Мне, кстати, жена говорила, я немножко тянул, потому что ждал момента, она у меня спрашивала: «Дима, когда ты там что-то сделаешь? Ты это организовал, сделал?» Она потом была очень сильно удивлена, когда я за один час настроил все механизмы, сделал все максимально быстро. Всем очень понравилось. У нас был роскошный стол, роскошная музыка, я сделал плейлист. То есть у нас не было таких моментов – пауз долгих между песнями, разговорами. У нас звучал тост, и сразу же кто-то захотел петь песню. Нужны организаторы свадеб или каждый может сам? Наталья Надольская:

Дмитрий, вам удалось вообще отдохнуть на этой свадьбе?

Дмитрий Скоморох:

Конечно. Наталья Надольская:

То есть обычно тот, кто ведет – работает. А так, чтобы проникнуться моментом? Дмитрий Скоморох:

Я моментом максимально проникся. Я еще поставил фотографа. У меня замечательный фотограф – моя подруга Влада. Огромное ей спасибо. Наталья Надольская:

Так, считаем. На ведущем сэкономил. На музыке, сам плейлист составил – сэкономил. Фотограф – подруга Влада. Я думаю, что он достаточно рачительный такой хозяин.

Наталья Жуковская, свадебный организатор:

А еда? Наталья Надольская:

Еду приготовили родственники. Дмитрий Скоморох:

Еда – ресторан. Еда у нас была очень классная: говядина с кровью, салаты, нарезки, самое дорогое спиртное. Наталья Надольская:

Дмитрий, нужны организаторы свадеб или по вашему примеру каждый сам себе может все организовать? Дмитрий Скоморох:

У меня очень такая гучная, па-беларускі як кажуць, фамилия: Скоморох. То есть я могу все. Это один день, к которому порой идем полгода

Наталья Надольская:

Мне кажется, организаторы свадеб боятся таких активных женихов, как Дмитрий. Наталья Жуковская:

Абсолютно нет. Дмитрий Скоморох:

Это конкуренция. Наталья Надольская:

Они съедят всех участников свадьбы. Наталья Жуковская:

Нет, абсолютно не так. Нет смысла бояться, потому как, действительно, таких людей, как Дмитрий, мало. Чаще всего жених и невеста, которые приходят ко мне на консультацию, их родители – они приходят ко мне для того, чтобы отдохнуть на этом празднике. Ведь, согласитесь, это один день, а порой мы к нему идем полгода, год. Действительно, это стоит немало. Люди к этому идут всю жизнь. Конечно же, каждый из нас, когда делает выбор, находит своего любимого человека, хочет прожить с ним всю жизнь. Конечно же, праздник, который мы для них делаем, для того, чтобы в этот день не бегать, не решать форс-мажоры. Наталья Надольская:

То есть такие, как Дмитрий, – это скорее исключение?