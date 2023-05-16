Свадьба на 200 человек. Можно ли обойтись без организатора торжества?
О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«У нас была роскошная свадьба»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас есть человек, который на собственной свадьбе был и ведущим, и женихом.
Дмитрий Скоморох, жених и ведущий на собственной свадьбе:
И музыкантом, и певцом.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Он просто решил сэкономить.
Алеся Лакина:
Раньше это называлось тамада – я вам сыграю и колоночку поставлю. Не так ли это, Дмитрий?
Дмитрий Скоморох:
Да. У нас была роскошная свадьба. Я очень люблю сказочные мотивы. У нас была сказочная свадьба. Сняли VIP-зал, организовали максимально пространство. У нас там была слегка цветовая гамма синяя. Мне, кстати, жена говорила, я немножко тянул, потому что ждал момента, она у меня спрашивала: «Дима, когда ты там что-то сделаешь? Ты это организовал, сделал?» Она потом была очень сильно удивлена, когда я за один час настроил все механизмы, сделал все максимально быстро. Всем очень понравилось. У нас был роскошный стол, роскошная музыка, я сделал плейлист. То есть у нас не было таких моментов – пауз долгих между песнями, разговорами. У нас звучал тост, и сразу же кто-то захотел петь песню.
Нужны организаторы свадеб или каждый может сам?
Наталья Надольская:
Дмитрий, вам удалось вообще отдохнуть на этой свадьбе?
Дмитрий Скоморох:
Конечно.
Наталья Надольская:
То есть обычно тот, кто ведет – работает. А так, чтобы проникнуться моментом?
Дмитрий Скоморох:
Я моментом максимально проникся. Я еще поставил фотографа. У меня замечательный фотограф – моя подруга Влада. Огромное ей спасибо.
Наталья Надольская:
Так, считаем. На ведущем сэкономил. На музыке, сам плейлист составил – сэкономил. Фотограф – подруга Влада. Я думаю, что он достаточно рачительный такой хозяин.
Наталья Жуковская, свадебный организатор:
А еда?
Наталья Надольская:
Еду приготовили родственники.
Дмитрий Скоморох:
Еда – ресторан. Еда у нас была очень классная: говядина с кровью, салаты, нарезки, самое дорогое спиртное.
Наталья Надольская:
Дмитрий, нужны организаторы свадеб или по вашему примеру каждый сам себе может все организовать?
Дмитрий Скоморох:
У меня очень такая гучная, па-беларускі як кажуць, фамилия: Скоморох. То есть я могу все.
Это один день, к которому порой идем полгода
Наталья Надольская:
Мне кажется, организаторы свадеб боятся таких активных женихов, как Дмитрий.
Наталья Жуковская:
Абсолютно нет.
Дмитрий Скоморох:
Это конкуренция.
Наталья Надольская:
Они съедят всех участников свадьбы.
Наталья Жуковская:
Нет, абсолютно не так. Нет смысла бояться, потому как, действительно, таких людей, как Дмитрий, мало. Чаще всего жених и невеста, которые приходят ко мне на консультацию, их родители – они приходят ко мне для того, чтобы отдохнуть на этом празднике. Ведь, согласитесь, это один день, а порой мы к нему идем полгода, год. Действительно, это стоит немало. Люди к этому идут всю жизнь. Конечно же, каждый из нас, когда делает выбор, находит своего любимого человека, хочет прожить с ним всю жизнь. Конечно же, праздник, который мы для них делаем, для того, чтобы в этот день не бегать, не решать форс-мажоры.
Наталья Надольская:
То есть такие, как Дмитрий, – это скорее исключение?
Наталья Жуковская:
Это исключение 200 %.
Дмитрий Скоморох:
Я две недели прописывал сценарий, чтобы каждый по ноткам бегал тут у меня.
Наталья Жуковская:
Просто у Дмитрия не было свадьбы, которые я провожу. У меня есть свадьбы на 200 человек. Как бы Дмитрий справился?
Алеся Лакина:
Зато у Дмитрия была свадьба, которую хочет он.
Дмитрий Скоморох:
Золотую свадьбу обещаю заказать у вас, хорошо?
Наталья Жуковская:
Это прекрасно, я буду вас ждать.
Дмитрий Скоморох:
Договорились.
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