Под наблюдением каждый метр. Кто и как обеспечивает безопасность детей в школах?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области соблюдение требований безопасности на особом контроле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В школах, детских садах ведется видеонаблюдение, учет посетителей, предусмотрены дежурства педагогов и учащихся. На многих объектах установлены турникеты. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

Безопасность детей в школе – на первом месте. Сразу у входа в учебное заведение действует пропускной режим. Ведется видеонаблюдение. Есть журнал прихода и ухода гостей.