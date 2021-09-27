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Под наблюдением каждый метр. Кто и как обеспечивает безопасность детей в школах?

27 сентября 2021 14:35
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Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области соблюдение требований безопасности на особом контроле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В школах, детских садах ведется видеонаблюдение, учет посетителей, предусмотрены дежурства педагогов и учащихся. На многих объектах установлены турникеты.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

Под наблюдением каждый метр. Кто и как обеспечивает безопасность детей в школах?-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Безопасность детей в школе – на первом месте. Сразу у входа в учебное заведение действует пропускной режим. Ведется видеонаблюдение. Есть журнал прихода и ухода гостей.

Под наблюдением каждый метр. Кто и как обеспечивает безопасность детей в школах?-4

Клецкая школа номер № 1 расположена в самом центре города. Здесь обучаются 565 человек. Каждого ребенка знают и по фамилии, и в лицо. Особое внимание – безопасности. В фойе установлен пост охраны. Здесь дежурный ведет учет гостей. Проверяют документы. На контроле и соблюдение масочного режима.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Светлана Паливода # Светлана Шибут # Наталья Жуковская # Фотофакт

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