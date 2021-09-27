Под наблюдением каждый метр. Кто и как обеспечивает безопасность детей в школах?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области соблюдение требований безопасности на особом контроле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В школах, детских садах ведется видеонаблюдение, учет посетителей, предусмотрены дежурства педагогов и учащихся. На многих объектах установлены турникеты.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
Анна Куртасова, корреспондент:
Безопасность детей в школе – на первом месте. Сразу у входа в учебное заведение действует пропускной режим. Ведется видеонаблюдение. Есть журнал прихода и ухода гостей.
Клецкая школа номер № 1 расположена в самом центре города. Здесь обучаются 565 человек. Каждого ребенка знают и по фамилии, и в лицо. Особое внимание – безопасности. В фойе установлен пост охраны. Здесь дежурный ведет учет гостей. Проверяют документы. На контроле и соблюдение масочного режима.
Подробности в видеоматериале.