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«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?

16 мая 2023 16:39
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О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Средний чек на свадьбу на данный момент?  

«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?-1

Наталья Жуковская, свадебный организатор:  
Средний чек на свадьбу?  

Алеся Лакина:  
Да. 

Наталья Жуковская:  
Смотря какое количество гостей.  

Алеся Лакина:  
Если взять с организатором. 

Наталья Жуковская:  
Можно я скажу ту стоимость, за которую действительно будет хорошая свадьба.  

Алеся Лакина:  
Именно организатор, мне кажется, знает весь прайс.   

Наталья Жуковская:  
Надо посчитать. Так, сейчас я вам скажу.  

«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Не стесняйтесь, называйте любые цифры, мы всему поверим. 

Наталья Жуковская:  
13 умножить на 3 – это сколько?  

Наталья Надольская:  
39 тысяч рублей?  

Наталья Жуковская:  
Да. Это полностью еда, аренда площадки, ведущий, фотограф, видеограф.  

Алеся Лакина:  
На сколько человек это организация свадьбы?  

Наталья Жуковская:  
50. 

«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?-7

Алеся Лакина:  
50 человек на свадьбе – на данный момент это большая свадьба считается? 

Наталья Жуковская:  
Это считается стандартная свадьба.  

Наталья Надольская:  
Что дарят, деньги же в основном? 

Наталья Жуковская:  
Дарят в основном деньги. Мы даже в пригласительных пишем.  

Наталья Надольская:  
Окупаются свадьбы, просто интересно? 

Наталья Жуковская:  
Даже недавно мы уточняли у нашей пары, окупилась ли. Я вам скажу, 70 % они окупили свадьбу.  

# Свадьба # общество # Алеся Лакина # Наталья Жуковская # Наталья Надольская # Фотофакт

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