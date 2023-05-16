«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?
О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Средний чек на свадьбу на данный момент?
Наталья Жуковская, свадебный организатор:
Средний чек на свадьбу?
Алеся Лакина:
Да.
Наталья Жуковская:
Смотря какое количество гостей.
Алеся Лакина:
Если взять с организатором.
Наталья Жуковская:
Можно я скажу ту стоимость, за которую действительно будет хорошая свадьба.
Алеся Лакина:
Именно организатор, мне кажется, знает весь прайс.
Наталья Жуковская:
Надо посчитать. Так, сейчас я вам скажу.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не стесняйтесь, называйте любые цифры, мы всему поверим.
Наталья Жуковская:
13 умножить на 3 – это сколько?
Наталья Надольская:
39 тысяч рублей?
Наталья Жуковская:
Да. Это полностью еда, аренда площадки, ведущий, фотограф, видеограф.
Алеся Лакина:
На сколько человек это организация свадьбы?
Наталья Жуковская:
50.
Алеся Лакина:
50 человек на свадьбе – на данный момент это большая свадьба считается?
Наталья Жуковская:
Это считается стандартная свадьба.
Наталья Надольская:
Что дарят, деньги же в основном?
Наталья Жуковская:
Дарят в основном деньги. Мы даже в пригласительных пишем.
Наталья Надольская:
Окупаются свадьбы, просто интересно?
Наталья Жуковская:
Даже недавно мы уточняли у нашей пары, окупилась ли. Я вам скажу, 70 % они окупили свадьбу.