«Дарят в основном деньги». Может ли окупиться свадебное торжество?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Средний чек на свадьбу на данный момент?

О свадьбе мечтает каждая девушка в любом уголке планеты. Уже не за горами наступление самого романтичного времени года, на который приходится пик бракосочетаний. Чтобы самый главный день в жизни прошел идеально, значение имеет абсолютно все – от приглашений на торжество до скатерти и салфеток на столах. О том, сколько денег нужно, чтобы организовать торжество и какие сейчас тренды в свадебной индустрии, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Жуковская, свадебный организатор:

Средний чек на свадьбу?

Алеся Лакина:

Да.

Наталья Жуковская:

Смотря какое количество гостей.

Алеся Лакина:

Если взять с организатором.

Наталья Жуковская:

Можно я скажу ту стоимость, за которую действительно будет хорошая свадьба.

Алеся Лакина:

Именно организатор, мне кажется, знает весь прайс.

Наталья Жуковская:

Надо посчитать. Так, сейчас я вам скажу.