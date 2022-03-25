«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы

Новости Беларуси. Работать быстро, четко и профессионально. Такие задачи сейчас ставятся перед госорганами после масштабного переформатирования правовой системы с учетом изменений и дополнений в главный закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятые новации прежде всего направлены на укрепление национального суверенитета, белорусской государственности и дальнейшее развитие Беларуси. Понятно, что теперь предстоит масштабная работа по приведению действующей системы законодательства в соответствие с нормами Конституции. При этом особое внимание должно быть уделено подготовке новых законопроектов, в частности о Всебелорусском народном собрании.