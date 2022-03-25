«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы

Новости Беларуси. Работать быстро, четко и профессионально. Такие задачи сейчас ставятся перед госорганами после масштабного переформатирования правовой системы с учетом изменений и дополнений в главный закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принятые новации прежде всего направлены на укрепление национального суверенитета, белорусской государственности и дальнейшее развитие Беларуси. Понятно, что теперь предстоит масштабная работа по приведению действующей системы законодательства в соответствие с нормами Конституции. При этом особое внимание должно быть уделено подготовке новых законопроектов, в частности о Всебелорусском народном собрании.
Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси:
В таком формате мы собрались впервые. Как правило, собирались только правовые структуры, коллеги-юристы. Сегодня у нас имеется возможность достучаться до каждого министра, услышать отраслевое мнение, их проблемы, и при этом с нашим пониманием, правовым восприятием помогать решать существующие сегодня, стоящие проблемы в стране, но делать это грамотно, в рамках правового поля, и формировать последующее национальное законодательство именно с учетом общих задач, которые сегодня требуется решать в нашем государстве.
«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс рассказала, как в Беларуси изменят правовую систему.