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«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы

25 марта 2022 15:24
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Новости Беларуси. Работать быстро, четко и профессионально. Такие задачи сейчас ставятся перед госорганами после масштабного переформатирования правовой системы с учетом изменений и дополнений в главный закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятые новации прежде всего направлены на укрепление национального суверенитета, белорусской государственности и дальнейшее развитие Беларуси. Понятно, что теперь предстоит масштабная работа по приведению действующей системы законодательства в соответствие с нормами Конституции. При этом особое внимание должно быть уделено подготовке новых законопроектов, в частности о Всебелорусском народном собрании.

«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы-1

Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси:
В таком формате мы собрались впервые. Как правило, собирались только правовые структуры, коллеги-юристы. Сегодня у нас имеется возможность достучаться до каждого министра, услышать отраслевое мнение, их проблемы, и при этом с нашим пониманием, правовым восприятием помогать решать существующие сегодня, стоящие проблемы в стране, но делать это грамотно, в рамках правового поля, и формировать последующее национальное законодательство именно с учетом общих задач, которые сегодня требуется решать в нашем государстве.

«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы-4

«Порядка 19 кодексов подлежат корректировке». Ольга Чуприс рассказала, как в Беларуси изменят правовую систему.

# Право # общество # Наталья Филиппова # Фотофакт

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