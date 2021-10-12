«Штраф до 30 базовых». В Беларуси усилят ответственность за несоблюдение масочного режима

С 9 октября противоэпидемические меры в стране стали жестче. Использование средств индивидуальной защиты и социальное дистанцирование при посещении общественных мест – теперь обязательные требования для всех. Соблюдать правила необходимо и в транспорте.

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции Беларуси:

В Кодексе об административных правонарушениях существует статья «Нарушение санитарных норм и правил». И в случае изменения (в данном случае мы говорим об ужесточении ответственности) требований в санитарных нормах и правилах за подобные действия у уполномоченных должностных лиц есть возможность привлекать граждан-нарушителей масочного режима к административной ответственности. Соответственно, в качестве санкции за подобные правонарушения предусмотрен штраф до 30 базовых величин.