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Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья

15 декабря 2021 11:33
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Новости Беларуси. Принятые Евросоюзом санкции не соответствуют Уставу ООН и затрагивают национальные интересы Беларуси. Об этом 15 декабря заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также он огласил решение по делу о соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых в отношении Беларуси рядом государств. 

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья-1

Никто не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства. А все формы подобного вмешательства являются нарушением международного права.  

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья-4

Алла Бодак, судья Конституционного суда Беларуси:  
Документы, принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, не соответствуют общепризнанным принципам международного права. В частности принципу суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства. Принцип сотрудничества государств в соответствии с Уставом. Принципу добросовестного выполнения обязательств. Принципу уважения прав и свобод граждан, предусмотренных Уставом ООН. Хартии экономических прав и обязанностей государств. Декларации о принципах международного сотрудничества. Кроме того, данные документы не соответствуют общепризнанным принципам и нормам международного права в области прав человека.  

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья-7

Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси:  
Позиция Конституционного суда, на наш взгляд, сегодня должна явиться ориентиром для всех государственных органов без исключения. И всех должностных лиц, которые ответственны за принятие решения в своей деятельности именно с отстаиванием национальных интересов, с обеспечением защиты прав и интересов всех наших белорусских граждан и юридических лиц, которые закреплены в Конституции Республики Беларусь. Более того, полагаю, что выводы Конституционного суда позволят нам достучаться до зарубежных коллег и довести все-таки однозначную позицию в целом Республики Беларусь и наше понимание того, что международные санкции вот эти односторонние, которые введены в отношении Республики Беларусь, введены вопреки всем общепризнанным нормам и международному праву.  

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья-10

Решение Конституционного суда должно послужить определенным правовым сигналом, в первую очередь для ООН, о необходимости эффективного и оперативного реагирования на подобного рода грубое нарушение универсальных принципов и норм международного права.  

# Санкции # общество # Петр Миклашевич # Алла Бодак # Наталья Филиппова # Фотофакт

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