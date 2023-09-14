Роман Головченко по поручению Президента вручил госнаграды представителям разных сфер
Новости Беларуси. Профессионалов в банковском и промышленном деле, ученых и деятелей культуры, а также госслужащих сегодня, 14 сентября, чествовали во Дворце Республики. По поручению Президента глава правительства вручил государственные награды тем, кто доказал преданность своему делу и внес значимый вклад в развитие современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Роман Головченко, эти медали не просто знак оценки трудовых достижений, но символ доверия и благодарности за проделанную работу. Их достойны те, кто в непростое время готов поставить интересы государства выше личных. Сегодня более 40 человек из разных регионов получили признание.
Среди награжденных – много госслужащих. Это не случайность. Они проводники политики власти во всех сферах общественной жизни страны и каждый день стоят на защите национальных интересов. Как отмечают главные действующие лица сегодняшнего торжества, их награды – это награды всему коллективу. Потому что залог успешной работы – единство взглядов.
Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси:
Это заслуга всех наших коллективов, это, безусловно, ежедневный кропотливый труд, когда мы идем к достижению поставленных целей, к решению задач, которые ставит перед нами правительство, Президент нашей страны. Конечно, это работа по обновленной Конституции. Сейчас заканчивается эта работа. Безусловно, задач очень много. Мы с ними справляемся, мы их решаем. И в рамках той плановой работы, которая была нам обозначена, думаю, что мы все выполним. И все положения Конституции будут реализованы в законодательстве нашей страны.
Во Дворце Республики собрались люди разных профессий, но всех их объединяет упорный труд на благо родной страны. Как отметил премьер-министр, подобные мероприятия не обходятся без участия деятелей культуры. Сегодня им вручили медали Франциска Скорины. В их числе – бывший директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Григорий Бысюк хорошо знаком с историей Великой Отечественной и знает, что за Победой советского народа стоит его единство. Потому новый государственный праздник – День народного единства – считает необходимым.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» (2012-2023):
Очень верно, что этот день у нас появился, именно 17 сентября. Благодаря этому дню, наверное, еще не все осознали, прочувствовали это, но это дает нам возможность, всем нашим белорусам, не только по национальности, а всем, кто проживает в Беларуси, почувствовать, что мы единый белорусский народ. Это здорово.
Александра Гайдук, солистка Молодежного театра эстрады:
Каждый человек в своей жизни выбирает свою дорогу для себя, свой путь. И, наверное, здесь сегодня, как мне кажется, собрались счастливые люди. Потому что это люди, которые в своей жизни занимаются любимым делом. Люди, которые отдаются своему делу на тысячу процентов. И, безусловно, когда это происходит, когда человек целеустремлен, когда он с любовью относится к своей профессии, когда он ставит себе очень высокие планки, цели и задачи. Идет абсолютно своим путем, не сдаваясь и не боясь никаких трудностей. Рано или поздно, я убеждена, этот человек становится лучшим в своей профессии. Здесь сегодня, безусловно, собрались лучшие люди. Каждый в своей в сфере.
Торжественная церемония награждения была приурочена именно ко Дню народного единства. В этом ее особый символизм.