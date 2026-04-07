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Новости по тегу #Надежда Шаховская

На летних каникулах в студотряды трудоустроят не менее 64 тысяч школьников
07 апреля 2026 10:59

На летних каникулах в студотряды трудоустроят не менее 64 тысяч школьников

В Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра
13 июня 2025 13:42

В Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра

Какие работы выполняют студенты на Всебелорусской молодёжной стройке? Узнали у участника
13 февраля 2025 09:00

Какие работы выполняют студенты на Всебелорусской молодёжной стройке? Узнали у участника

«Любил физический труд». Белорус рассказал, почему пошёл трудиться в студенческий стройотряд
04 июня 2024 20:54

«Любил физический труд». Белорус рассказал, почему пошёл трудиться в студенческий стройотряд

Прополка клумб и озеленение. На какую подработку может рассчитывать подросток в 14 лет?
04 июня 2024 20:52

Прополка клумб и озеленение. На какую подработку может рассчитывать подросток в 14 лет?

Будущие медики из России и Беларуси будут работать в студотрядах на базе медучреждений
20 июля 2023 07:36

Будущие медики из России и Беларуси будут работать в студотрядах на базе медучреждений

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов
24 июня 2023 16:52

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов

Конкурс до 80 человек на место. В какие студенческие отряды мечтает попасть белорусская молодёжь?
18 мая 2023 16:43

Конкурс до 80 человек на место. В какие студенческие отряды мечтает попасть белорусская молодёжь?

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов
31 марта 2021 07:57

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов

«Найти группу и заполнить анкету онлайн». Началась акция для студентов, которые хотят работать летом 
03 марта 2021 15:08

«Найти группу и заполнить анкету онлайн». Началась акция для студентов, которые хотят работать летом 

«Даём старт проекту по популяризации государственных символов». БРСМ провел открытый онлайн-диалог
09 февраля 2021 18:57

«Даём старт проекту по популяризации государственных символов». БРСМ провел открытый онлайн-диалог