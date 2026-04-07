Новости по тегу #Надежда Шаховская

К проекту подключатся около двух тысяч работодателей – от промышленных предприятий до сферы услуг. При этом подход становится все более адресным: молодежи предлагают работу с учетом получаемой специальности, что позволяет не только зарабатывать, но и получать практический опыт.
Заявки на участие уже подали почти 35 тысяч ребят со всей страны. Белорусская железная дорога, «Атлант», детский оздоровительный центр «Зубренок», МТЗ и МАЗ – для бойцов откроют свои двери ведущие предприятия страны.
В Беларуси бережно реставрируют старинные дома, возводят новые учреждения культуры, в которых будущее поколение сможет ближе познакомиться с историей родного края.
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