Какие работы выполняют студенты на Всебелорусской молодёжной стройке? Узнали у участника

Сохранить память о бессмертном подвиге народа помогает не только музыка, кино, но и архитектура. В Беларуси бережно реставрируют старинные дома, возводят новые учреждения культуры, в которых будущее поколение сможет ближе познакомиться с историей родного края. Какому музею сегодня присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки и как принять в ней участие? Об этом поговорили с гостями.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Статус Всебелорусской молодежной стройки на самом деле присваивается уже за современную историю шестой раз. У нас за плечами до этого было очень много таких объектов. Первой была реконструкция Августовского канала. Потом была Всебелорусская молодежная стройка – Белорусская атомная электростанция. Дальше – социокультурные объекты города Островца. Потом реконструкция мемориала «Хатынь» и строительство музея там же. В прошлом году у нас был объект – патриотический центр на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Юрий Царев:

Какую лепту вносят ребята?

Надежда Шаховская:

Ребята выполняют разные виды работ. Подсобные, это понятно. Есть ребята, которые со специальностями, с разрядами. Те наравне со взрослыми рабочими, со специалистами работают. Студенты – это та категория, которая очень быстро обучается. И даже если вначале они знают только в теории, как это делать, то, поверьте, через недели две-три они молодцы, они выполняют работу достаточно хорошо и профессионально.