В Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра

Молодые, амбициозные, заряженные на активное лето. На площади Государственного флага для получения рабочих путевок собрались 8 сотен ребят со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной обстановке состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра.

Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждому отряду присвоено имя Героя Советского Союза, Беларуси или участника ВОВ. Большинство ребят уже имеют опыт студотрядовской работы, поэтому с нетерпением ждут момента, когда можно будет окунуться в трудовые будни.

Юлия Барковская, мастер студенческого производственного отряда «Властелин» имени Н.Б. Куконенко:

Я уже второй год в студотрядах, первый раз я поехала в 2023 году осенью на «Атлант» на полтора месяца работать, потому что меня позвали ребята с моего университета. Затем поехала на летний проект в 2024 году. И в прошлом году второй раз тоже осенью. То есть уже три раза. Производственный отряд именно потому, что позвали ребята и когда мы поехали работать, меня очень затянула атмосфера, все мероприятия которые проходят на проекте. И захотелось остаться именно с этим отрядом именно в этом направлении.

Ирина Харза, командир студенческого педагогического отряда «Наше лето» имени З.М. Портновой:

Студотряд для меня – это большая дружная семья. Не представляю свою жизнь сейчас без студотрядов. Потому что очень много знакомых людей, с которыми я могу пообщаться, узнать что-то новое, обменяться опытом. Заявки на участие уже подали почти 35 тысяч ребят со всей страны. Белорусская железная дорога, «Атлант», детский оздоровительный центр «Зубренок», МТЗ и МАЗ – для бойцов откроют свои двери ведущие предприятия страны. Ждут молодых людей и за пределами Беларуси – запланированы рабочие поездки в Россию. В 2025 году трудиться в Беларусь приедут студенческие отряды и из других стран.