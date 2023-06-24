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На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов

24 июня 2023 16:52
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Новости Беларуси. Празднование 60-летия белорусского студотрядовского движения и открытие третьего трудового семестра продолжилось в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». К торжеству присоединились ребята в количестве 400 человек из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов-1

Приехали не только отдохнуть, но и помочь благоустроить территорию. Так, они очистили парковку, плиты, дорожки. Окрасили противотанковые надолбы и помыли военную технику. После уборки каждый студенческий отряд участвовал в спартакиаде. Молодые люди кидали гранаты, демонстрировали свое умение стрелять и физическую подготовку в целом. Команда, показавшая на спартакиаде наилучшие результаты, не осталась без поощрения. Ребятам выпал уникальный шанс прокатиться на танке времен Великой Отечественной войны. Кроме того, им вручили памятные призы.

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов-4

Анна Ковзик, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Я считаю, что это очень важно, быть частью таких акций, помогать своей родине, потому что, мы – молодое поколение, на нас возлагаются очень большие надежды. И я считаю, что это очень важно показывать, что нам не все равно, что мы причастны к этому, что мы поддерживаем свою историю и вкладываемся в нее для развития будущего нашей страны.

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов-7

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
Ребята с нетерпением ждали этого периода, этого трудового сезона. Когда мы проводим такие мероприятия, понятно, что они видят друг друга, они с радостью встречаются со старыми знакомыми, знакомятся с новыми. Где-то пробуют себя, особенно своих новичков в отряде, смотрят, как они работают, что у них получается, что нет. Это влияет на сплочение отряда.

На «Линии Сталина» прошла спартакиада среди студенческих отрядов-10

К слову, все желающие могли побывать на экскурсии, на которой рассказали историю исторического комплекса «Линия Сталина».

# Студенты # общество # Надежда Шаховская # Фотофакт

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