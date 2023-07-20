Будущие медики из России и Беларуси будут работать в студотрядах на базе медучреждений

Новости Беларуси. Первый медицинский республиканский трудовой проект «Медикус» стартует 20 июля и продлится до конца лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полсотни студентов и учащихся профильных учреждений образования из Беларуси и России будут трудиться в качестве младшего и среднего медперсонала, совершенствовать навыки в центральных городских больницах Новополоцка и Полоцка, на базе поликлиники Полоцкого онкодиспансера.

Будущие медики получат первый опыт в профессии, убедятся в правильности своего выбора. Инициированный БРСМ в сотрудничестве с Минздравом проект продолжает традиции студотрядовского движения. А ему в 2023 году 60 лет.

Надежда Шаховская, официальный представитель Центрального комитета БРСМ, командир республиканского штаба студенческих отрядов:

Первые десять лет преимущественно отряды работали на территории Уральской области Казахстана, именно строительные отряды. Могу сказать, что до 1990-х годов почти все отряды так и назывались – «строяк». Хотя они имели свою историю, свои профили. Сама, когда выезжала в 1990-х годах, все кругом называли «строяк», не делили на какие-то профили, хотя профили уже и в 1980-х годах были.