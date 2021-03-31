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«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов

31 марта 2021 07:57
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Новости Беларуси. На трудовое лето-2021 Всебелорусской молодежной стройкой «Город молодости» объявлен, как и в прошлом году, Островец. Там белорусские студотряды будут трудиться вместе с российской молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов-1

Всего около 100 площадок. Это не только работы на Белорусской атомной электростанции, но в большей степени на социокультурных объектах города. Кроме того, юноши и девушки смогут поработать летом в строительных, педагогических, медицинских и сервисных отрядах, которые сформируют в каждом районе страны.

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов-4

Виктория Бобнис, начальник штаба трудовых дел Гродненского государственного аграрного университета:
Так как университет аграрный, то основной профиль наших студенческих отрядов – это сельскохозяйственные отряды. Наши ребята трудятся и на предприятиях Гродно, Гродненского района. Также у нас есть такой традиционный сельскохозяйственный отряд. Будущие зооинженеры уже познают основы своей будущей профессии, выезжают в Зельвенский район.

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов-7

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
Кроме этого, мы планируем выехать за пределы Республики Беларусь. И «Орленок» нас ждет, педагогический отряд, сервисный – это Краснодарский край. Приглашают нас и «Мобильные кадры России» – это строительство и реконструкция дороги М1, московская часть, возле Москвы.

«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов-10

Уже поступило без малого 30 тысяч заявок от работодателей. Предлагаемая зарплата доходит до 1000 рублей. Впрочем, для молодых людей это не только возможность пополнить собственный бюджет. Трудовое лето пройдет в лучших традициях стройотрядовского движения со спортивными соревнованиями и, конечно же, песнями у костра.

# Молодежь Беларуси # общество # Виктория Бобнис # Надежда Шаховская # Фотофакт

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