«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов

Новости Беларуси. На трудовое лето-2021 Всебелорусской молодежной стройкой «Город молодости» объявлен, как и в прошлом году, Островец. Там белорусские студотряды будут трудиться вместе с российской молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего около 100 площадок. Это не только работы на Белорусской атомной электростанции, но в большей степени на социокультурных объектах города. Кроме того, юноши и девушки смогут поработать летом в строительных, педагогических, медицинских и сервисных отрядах, которые сформируют в каждом районе страны.

Виктория Бобнис, начальник штаба трудовых дел Гродненского государственного аграрного университета:

Так как университет аграрный, то основной профиль наших студенческих отрядов – это сельскохозяйственные отряды. Наши ребята трудятся и на предприятиях Гродно, Гродненского района. Также у нас есть такой традиционный сельскохозяйственный отряд. Будущие зооинженеры уже познают основы своей будущей профессии, выезжают в Зельвенский район.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Кроме этого, мы планируем выехать за пределы Республики Беларусь. И «Орленок» нас ждет, педагогический отряд, сервисный – это Краснодарский край. Приглашают нас и «Мобильные кадры России» – это строительство и реконструкция дороги М1, московская часть, возле Москвы.