«Мы планируем выехать за пределы Беларуси». 29 тысяч вакансий подготовили работодатели для участников студотрядов
Новости Беларуси. На трудовое лето-2021 Всебелорусской молодежной стройкой «Город молодости» объявлен, как и в прошлом году, Островец. Там белорусские студотряды будут трудиться вместе с российской молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего около 100 площадок. Это не только работы на Белорусской атомной электростанции, но в большей степени на социокультурных объектах города. Кроме того, юноши и девушки смогут поработать летом в строительных, педагогических, медицинских и сервисных отрядах, которые сформируют в каждом районе страны.
Виктория Бобнис, начальник штаба трудовых дел Гродненского государственного аграрного университета:
Так как университет аграрный, то основной профиль наших студенческих отрядов – это сельскохозяйственные отряды. Наши ребята трудятся и на предприятиях Гродно, Гродненского района. Также у нас есть такой традиционный сельскохозяйственный отряд. Будущие зооинженеры уже познают основы своей будущей профессии, выезжают в Зельвенский район.
Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
Кроме этого, мы планируем выехать за пределы Республики Беларусь. И «Орленок» нас ждет, педагогический отряд, сервисный – это Краснодарский край. Приглашают нас и «Мобильные кадры России» – это строительство и реконструкция дороги М1, московская часть, возле Москвы.
Уже поступило без малого 30 тысяч заявок от работодателей. Предлагаемая зарплата доходит до 1000 рублей. Впрочем, для молодых людей это не только возможность пополнить собственный бюджет. Трудовое лето пройдет в лучших традициях стройотрядовского движения со спортивными соревнованиями и, конечно же, песнями у костра.