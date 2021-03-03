«Найти группу и заполнить анкету онлайн». Началась акция для студентов, которые хотят работать летом 

Новости Беларуси. Тысячи ребят из разных уголков страны уже сейчас могут определиться с занятием на лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 марта стартовала акция «Выбираем студотряд!»

Это своеобразные дни открытых дверей и одновременно хорошая возможность для молодых людей. Все желающие присоединиться к движению и поработать летом могут заполнить анкету. При этом можно указать не только период работы, но и свои пожелания: место, заработная плата и любимая сфера. Среди популярных видов занятости – сельское хозяйство, строительство, педагогика, торговля, медицина и экология.

Артем Груша, студент БГАТУ:

Через один год, я уверен, что стану высококвалифицированным специалистом в направлении инженер-проектировщик сельхозтехники, но мне бы хотелось узнать уже сегодня, чем занимаются, само сердце предприятий и что мне придется уже выполнять. Буквально, говорят, что проектировать технику – это очень просто. Сел человек за компьютер и что-то создает, но, как мне кажется, чтобы создавать что-то большое, нужно узнать самое маленькое. Вот поэтому я сегодня здесь, хочу попасть в студотряд, чтобы с самого минимального, с первых шагов узнать ту суть и ценность будущей профессии.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Республиканская промоакция «Выбираем студотряд!» проходит именно для того, чтобы все желающие ребята могли подать свои заявки на участие в этом крупномасштабном студотрядовском движении. Сделать это можно многими способами. Вот так ребята сейчас проходят и проводят акцию, раздают анкеты оффлайн, можно еще через группу «Белорусские студенческие отряды», в социальных сетях других найти группу и заполнить анкету онлайн.