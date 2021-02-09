«Даём старт проекту по популяризации государственных символов». БРСМ провел открытый онлайн-диалог
Новости Беларуси. В преддверии Всебелорусского народного собрания БРСМ провел открытый онлайн-диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссионная площадка объединила 140 представителей союза из разных уголков страны – участников общенационального вече.
Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи. Сюда же приглашены белорусские парламентарии. Среди волнующих вопросов – создание комфортных условий для работы и отдыха в регионах, популяризация национальных символов, а также увеличение возраста молодежи.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы даем старт республиканскому проекту «Роднае-народнае» по популяризации государственных символов. Он будет действовать не один год, я надеюсь, и сегодня каждый из делегатов получит в подарок государственный флаг Республики Беларусь. И мы вместе споем гимн, потому что наши государственные символы – это по сути то, что нас объединяет. То, что сегодня вдохновляет нашу страну на развитие и, я уверен, что подчеркивает нашу независимость.
В дискуссии активно участвовали регионы. Обсудили все – от строительства арендного жилья до политических вопросов. На собрании молодежь представят учителя и врачи, общественники и политики, а также поколение, работающее в сельском хозяйстве и промышленности. Самое главное, все они – белорусы и объединены любовью к своей стране.
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ, председатель БРПО:
Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей повестке молодежной зазвучал такой блок как детство. Потому что то, о чем сейчас говорим (о воспитании гражданина, патриота) закладывается в детском возрасте. В связи с этим меня очень порадовал блок семья, потому что глубоко убеждена, что все доброе, светлое и хорошее (мы говорим не только об образовании, но и о воспитании) закладывается в семье, семье с нашими белорусскими ценностями.
Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
Дети – это вообще самое дорогое, самое хорошее и здоровское, что у нас есть. Когда приходит июнь, они очень активны, эти мальчишки и девчонки 14-15 лет, которые хотят быть более-менее самостоятельными, не просить деньги у родителей. Они просто валом идут, классами приходят и говорят, что мы хотим. Другое дело, что именно для этой категории ребят очень мало рабочих мест, потому что они мало что-то могут самостоятельно. В то же время это все равно те ребята, которые через пару лет подрастают и становятся теми людьми, которые дальше развивают.
Свои интересы делегаты озвучат и во время Всебелорусского народного собрания. Напомним, до форума остались считанные дни – он пройдет 11 и 12 февраля.