«Даём старт проекту по популяризации государственных символов». БРСМ провел открытый онлайн-диалог

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сегодня мы даем старт республиканскому проекту «Роднае-народнае» по популяризации государственных символов. Он будет действовать не один год, я надеюсь, и сегодня каждый из делегатов получит в подарок государственный флаг Республики Беларусь. И мы вместе споем гимн, потому что наши государственные символы – это по сути то, что нас объединяет. То, что сегодня вдохновляет нашу страну на развитие и, я уверен, что подчеркивает нашу независимость.

В дискуссии активно участвовали регионы. Обсудили все – от строительства арендного жилья до политических вопросов. На собрании молодежь представят учителя и врачи, общественники и политики, а также поколение, работающее в сельском хозяйстве и промышленности. Самое главное, все они – белорусы и объединены любовью к своей стране.

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ, председатель БРПО: Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей повестке молодежной зазвучал такой блок как детство. Потому что то, о чем сейчас говорим (о воспитании гражданина, патриота) закладывается в детском возрасте. В связи с этим меня очень порадовал блок семья, потому что глубоко убеждена, что все доброе, светлое и хорошее (мы говорим не только об образовании, но и о воспитании) закладывается в семье, семье с нашими белорусскими ценностями.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Дети – это вообще самое дорогое, самое хорошее и здоровское, что у нас есть. Когда приходит июнь, они очень активны, эти мальчишки и девчонки 14-15 лет, которые хотят быть более-менее самостоятельными, не просить деньги у родителей. Они просто валом идут, классами приходят и говорят, что мы хотим. Другое дело, что именно для этой категории ребят очень мало рабочих мест, потому что они мало что-то могут самостоятельно. В то же время это все равно те ребята, которые через пару лет подрастают и становятся теми людьми, которые дальше развивают.

Свои интересы делегаты озвучат и во время Всебелорусского народного собрания. Напомним, до форума остались считанные дни – он пройдет 11 и 12 февраля.